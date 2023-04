Vous rêvez de conduire l’une des voiture les plus célèbres des films d’Hollywood ? Cela sera bientôt une réalité si vous parvenez à mettre la main sur la Nissan Skyline de Fast and Furious 4 (affectueusement surnommé Godzilla) mise aux enchères par Bonhams.

Une des voitures de Paul Walker

Cette Skyline R34 GT-R bleue de 2000 est l’une des stars de ce quatrième opus (sorti en 2009) et fait partie des modèles les plus populaires de la saga. Propulsé par le moteur RB26, un six cylindres en ligne à double turbocompresseur de 2,6 litres, de 276 ch, le bolide atteint les 250 km/h en vitesse de pointe.

Plusieurs options ont également été ajoutées afin de remettre la voiture à niveau : un nouveau refroidisseur intermédiaire ainsi que des jantes Volk Racing de 19 pouces ont été ajoutés, tandis que la pression de suralimentation a été augmentée. Un ordinateur sur mesure a aussi été installé sur le tableau de bord. Mais surtout la voiture fût personnalisée, à l'origine, par Daryl Alison, de Kaizo Industries, selon les demandes et les envies personnelles de Paul Walker alias Brian O’Connor dans les films.

L’icône d’une génération

Paul Walker a, sans conteste, fait rêver les adolescents des années 2000. Après avoir tournée dans six films Fast & Furious (et dans une partie du septième) il est décédé tragiquement, en 2013, dans une Porsche Carrera GT avec son ami Roger Rodas au volant dans la banlieue de Los Angeles. Cette mise aux enchères est donc assez émouvante car il s’agit d’un des véhicule qu’il avait conduits.

La vente se déroulera du 28 avril au 5 mai, sur le net, et les participants à la mise aux enchères devront entrer en contact avec Bonhams s’ils veulent avoir la chance d’obtenir la mythique japonaise.

À l’heure d’écrire ces lignes, le prix de la Skyline n’est pas encore connu. Mais si l’on peut s’attendre à ce que l’estimation du bolide soit loin d’être fast, le prix final risque d’être furious…