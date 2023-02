La Nissan Skyline GT-R R34 est considérée par beaucoup comme l'une des plus grandes voitures de sport de tous les temps. Commercialisée en 1999, cette voiture est la dernière née de la famille Skyline GT-R de Nissan, fondée en 1969.

Et la popularité de la R34 n'a fait que croître depuis l'arrêt de sa production, en 2002. Son statut d'icône des voitures de sport japonaises est renforcé par ses nombreuses apparitions dans des jeux vidéo, des films et des animes. Et aujourd'hui, de nombreux collectionneurs et passionnés sont à la recherche d'exemplaires en bon état.

La R34 est célèbre pour sa polyvalence, car elle est aussi à l'aise sur la route que sur la piste. Son intérieur relativement haut de gamme, ses sièges confortables et son système d'infodivertissement avancé rendent la conduite sur une longue distance un véritable plaisir, et celui-ci est décuplé au moment d'exploiter ses capacités de haute performance.

La R34 est également réputée pour sa tenue de route, grâce à une transmission intégrale et un système de suspension avancé. Son aérodynamique et sa répartition du poids la rendent également très performante sur circuit.

Mais la R34 est surtout très populaire pour les possibilités en matière de tuning, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les spécialistes. Dans sa version stock, elle est propulsée par un six cylindres en ligne biturbo de 2,6 litres développant 276 ch pour 392 Nm de couple, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes.

La GT-R modifiée dans la vidéo ci-dessus est cependant beaucoup plus puissante. Lors des passages sur le banc, une puissance de 800 chevaux métriques, soit environ 789 ch, a été enregistrée. C'est un écart énorme, et l'étendue des modifications apportées pour tirer toute cette puissance pique notre curiosité. Cela s'explique probablement par des turbos, des intercoolers, des échappements et des systèmes d'admission améliorés, mais qui sait ?