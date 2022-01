Dans le monde, certaines préparations sont plus déjantées que d'autres. Alors que certains préparateurs mettent toute leur énergie pour améliorer l'esthétique d'un modèle, d'autres ont des ambitions bien plus profondes allant jusqu'à remodeler totalement un modèle emblématique tel que la Nissan Skyline GT-R.

Nous devons cette réalisation à Daigo Saito et à son équipe qui n'ont visiblement pas chômé pour donner naissance à cette voiture hors du commun. Comme vous l'aurez compris, il s'agit d'une Nissan Skyline GT-R des années 70 métamorphosée en bête de spectacle. Le plus surprenant est que cette voiture n'a pas pour vocation d'être immobile et de jouer les mannequins, elle sera utilisée par le pilote de drift professionnel Daigo Saito dans le championnat de drift du Grand Prix D1 du Japon.

Le pilote l'a longuement présentée sur sa page Instagram, et pour la faire connaître au plus grand nombre, elle a été envoyée au Salon de Tokyo (Tokyo Auto Salon 2022) afin d'y être exposée. Plus rien n'est d'origine, ou presque. Le moteur de série a été remplacé par un V8 d'origine Dodge dérivé de la NASCAR. Il développe environ 800 ch, et est couplé à une boîte à quatre rapports RTS GForce chargée d'envoyer cette puissance démoniaque sur les roues arrière.

Outre les changements mécaniques et techniques, la carrosserie finie dans un orange pailleté dispose d'un kit Rocket Bunny avec ses élargisseurs d'ailes XXL accueillant des pneus lisses et au moins aussi larges. Les échappements ont été déplacés sur le profil de la voiture et l'intérieur a été dépouillé de tout superflus pour ne conserver que le strict nécessaire.

L'habitacle a été renforcé par un arceau de sécurité, on retrouve même une console centrale numérique affichant toutes les informations essentielles. Ce monstre du bitume dispose bien évidemment d'un frein à main hydraulique à portée de main pour permettre au pilote de glisser. On vous laisse le découvrir plus en détail à travers la vidéo ci-dessous et en parcourant les photos du pilote publiées sur son compte Instagram.