Peugeot a totalisé 1 056 182 immatriculations en 2022, soit une baisse de ses ventes de 15% en un an. Le Lion voit néanmoins du positif dans ses chiffres puisque les ventes hors d'Europe ont représenté 27,4 % des véhicules, soit une hausse de 3,7 points en un an.

La part de marché de Peugeot a d'ailleurs augmenté dans 38 pays, signe que même si le total des ventes baisse et que le marché est dans le rouge, les clients encore au rendez-vous se tournent néanmoins de plus en plus vers Peugeot.

Le constructeur français se félicite également de ses ventes de véhicules électriques, portées par l'e-208. En Europe, une Peugeot sur cinq immatriculée était électrique en 2022.

"Dans un contexte mondial très difficile, je suis fière d’annoncer que la marque Peugeot a su développer ses ventes hors d’Europe de près de 4 % et a pris le virage de l’électrique avec 1 véhicule électrifié sur 5 vendu en Europe", s'est félicitée Linda Jackson, directrice générale de Peugeot. "Sur le segment B électrique, la Peugeot e-208 est leader en Europe."

La Peugeot 208 star des ventes

Dans le détail, la Peugeot 208 a été le véhicule le plus populaire de la marque avec 299 131 immatriculations, devant le Peugeot 2008 (185 425 ventes).

La Peugeot 208, modèle le plus populaire en France en 2022, a aussi été le véhicule le plus vendu en Europe et sa déclinaison électrique, l'e-208, est leader sur son segment. Le Peugeot 2008 a été troisième du segment B-SUV, comme sa version électrique e-2008.

Sans surprise, la France est resté le principal marché de Peugeot avec 305 065 véhicules commercialisés, soit près d'un tiers de ses ventes. L'Italie est deuxième (77 800) devant le Royaume-Uni (73 725). Sur l'ensemble de l'Europe, Peugeot a vendu 772 466 véhicules, soit 5% du marché.