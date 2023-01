Pour la quatrième année consécutive, la Peugeot 208 a été le modèle le plus vendu en France en 2022, avec 87 885 exemplaires selon les données de NGC-Data pour L'Argus, soit des chiffres stables sur un an. Cela représente 5,8% des ventes de citadines en France selon Peugeot.

Dans un top 10 dominé par les modèles des constructeurs tricolores, la Dacia Sandero a gagné deux places et a été le deuxième modèle le plus vendu, devant la Renault Clio, dont les ventes ont chuté de 25% en 2022.

La Citroën C3 a été le quatrième modèle le plus écoulé l'an passé, devant le Peugeot 2008, premier SUV du classement mais qui est éjecté du podium. Le reste du top 10 est composé de modèles Peugeot et Renault.

Les dix véhicules neufs les plus vendus en 2022

Véhicule Exemplaires vendus 1 Peugeot 208 87 885 2 Dacia Sandero 64 064 3 Renault Clio 63 957 4 Citroën C3 58 152 5 Peugeot 2008 50 605 6 Renault Captur 45 223 7 Peugeot 308 41 408 8 Peugeot 3008 35 811 9 Renault Megane 33 317 10 Renault Arkana 31 580

Du côté des ventes par constructeur, Peugeot mène aussi la danse avec 245 507 véhicules et une part de 16,1%, devant Renault (236 430) et Dacia (130 872), qui profite d'une hausse de 4,5% de ses ventes pour passer devant Citroën (129 891). À noter que les ventes de Peugeot sont portées par les ventes auprès des professionnels puisque sur le marché des particuliers, Renault et Dacia devancent le Lion.

En termes de groupes, Stellantis (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel et Peugeot sur le marché français) s'arroge 31% du marché, porté par ses marques françaises, mais accuse une baisse de 14,7% de ses ventes sur un an. Le groupe Renault a représenté 24% des immatriculations mais a mieux résisté avec une baisse de ses ventes de 6,6%.

A noter que sur le marché de l'occasion, la Renault Clio domine toujours largement les débats avec 341 380 modèles qui ont changé de propriétaire. La Citroën C3 (157 694) et la Peugeot 208 (141 475) complètent le podium.