Le marché des voitures neuves a connu une année 2022 historiquement basse avec 1,529 million d'immatriculations, une chute de 8% en un an, selon les chiffres publiés par AAA DATA. Il faut remonter à l'année 1974, il y a près de 50 ans, pour retrouver un volume plus faible (1,524 million de véhicules). Les 2'214'279 véhicules vendus en 2019, dernière année pré-Covid, semblent bien loin et les tendances des dernières années ne devraient pas s'inverser en 2023.

"Après une année 2020 marquée par le Covid, puis une année 2021 de pénurie de semi-conducteurs, 2022 acte l'entrée dans une nouvelle norme de marché : un marché qui, structurellement, ne progresse plus et auquel les constructeurs vont s'adapter en continuant d'augmenter leurs prix et en réorientant leur production sur des modèles qui répondent aux nouvelles contraintes environnementales", analyse Marie-Laure Nivot, responsable Intelligence Marchés chez AAA DATA.

"Plusieurs facteurs nous laissent penser que 2023 sera encore une année tendue sur le marché des voitures neuves. D'abord, les contraintes qui ont pesé en 2022 ne disparaitront sans doute pas en 2023. Nous continuerons d'évoluer dans un contexte de crise des semi-conducteurs, de pression sur le pouvoir d'achat des Français et de guerre en Ukraine."

"Ensuite, nous avons constaté une baisse des commandes de [véhicules neufs] en 2022, ce qui aura des répercussions sur le niveau des ventes cette année. Enfin, les Français vont continuer d'arbitrer entre voiture neuve et voiture d'occasion et pour alléger l'impact sur leur budget de l'acquisition d'une voiture, privilégier des solutions de financement locatif."

Les véhicules électriques et hybrides en hausse

Dans un marché automobile en pleine mutation, l'électrification du parc s'est constatée dans les chiffres en 2022, puisque les ventes de ces véhicules ont dépassé celles des modèles diesels, qui représentaient encore les trois quarts du marché en 2008.

Sur l'année, l'électrique a ainsi vu ses immatriculations augmenter de 25% tandis que celles du diesel ont chuté de 32%, tandis que sur le seul mois de décembre, l'électrique a représenté 16% des ventes contre 14% pour le diesel.

L'hybride a le vent en poupe avec 29% des immatriculations en 2022, dont 8% en hybrides rechargeables. Les motorisations fonctionnant au Superéthanol et au GPL ont quant a elles représenté 5% des ventes.

Le marché des véhicules d'occasion a lui aussi été en baisse en 2022 avec 5,2 millions de voitures vendues, une chute de 13,5% sur un an touchant surtout les modèles les plus récents. Les véhicules de moins de cinq ans ont vu leurs ventes baisser de 21,6% sur le mois de décembre, ceux de cinq à dix ans de 12,3% et ceux de plus de dix ans de 5,3%. Un paradoxe alors que les ZFE se multiplient dans de nombreuses agglomérations, compliquant l'usage de véhicules trop anciens.