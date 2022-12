L’achat d’une voiture d’occasion représente une dépense d’énergie importante. Il est crucial de prendre des garanties avant de réaliser celui-ci et pouvoir être tranquille sur le fait d’avoir réalisé une bonne affaire. Nous vous proposons dans ce dossier un passage en revue des choses à prendre en compte pour envisager l’acquisition d’un véhicule en occasion en toute sérénité : tout le monde en est capable à condition d’être attentif !

Des études récentes poussées ont démontré que presque une voiture sur trois parmi le parc automobile que l’on trouve en annonce a été accidentée au moins une fois et que près de deux voitures sur dix n’ont en réalité pas le kilométrage indiqué. Mais rassurez-vous, il est assez facile de détecter ces choses-là ou de s’entourer d’un site spécialisé dans la vente de véhicules d’occasion pour faire le tri et vous accompagner. Gardez simplement en tête, au moment d’une acquisition d’occasion, de ne pas négliger ce qui aura pu être la première vie de la voiture : auto conservée hors d’un garage près de la mer et exposée à la corrosion, usage exclusivement citadin dans une grande ville encombrée, utilisation comme véhicule de location, d’entreprise ou taxi/VTC, etc. Sans parler de méfiance, car chaque voiture a son propre parcours, avoir une idée de ce dans quoi vous mettez les pieds est un bon point de départ pour voir si cela correspond à vos attentes !

Vous avez donc comme projet de changer de voiture ou d’utilitaire et vous dirigez vers l’achat d’un véhicule d’occasion. Le temps est venu de vous mettre en quête du modèle adéquat. Les quelques conseils suivants vous seront d’une grande utilité et vous garantiront un bon retour sur investissement.

Le contrôle de l’annonce

Une annonce pour une voiture d’occasion doit être limpide et vous apporter avec clarté la majorité des informations recherchées. Le manque de transparence ou l’apparente précipitation à avoir rédigé celle-ci peut être le fait d’un vendeur peu impliqué, auquel cas, n’hésitez pas à lui adresser un coup de téléphone pour obtenir des informations de base requises si vous trouvez le descriptif intéressant. Pour considérer sérieusement une annonce, assurez-vous d’y trouver le modèle exact du véhicule (motorisation, année), son état, des détails sur son appartenance passée (combien de propriétaires le véhicule a-t-il eu, le propriétaire actuel dispose-t-il de l’ensemble de son historique d’entretien ?), ses éventuels soucis ou son historique général. Renseignez-vous aussi quelque peu sur le mode de vie du vendeur : a-t-il conservé l’auto dans un garage ou à l’extérieur ? Réalise-t-il de grandes distances avec régularité ou emprunte-t-il plutôt la voiture pour de petits trajets citadins quotidiens ? C’est forcément sur cette base que le prix de vente est calculé et il convient donc d’avoir connaissance de ces éléments.

L’état général du véhicule

En personne, une inspection, même si vous n’avez pas de grandes connaissances mécaniques, est nécessaire. Surveillez la carrosserie et ses éventuelles imperfections, traces de chocs, de corrosion. A l’intérieur, faites votre propre « contrôle technique » et appropriez-vous les commandes : fonctionnent-elles ? Vous conviennent-elles ? Parvenez-vous à maîtriser la boîte de vitesses si celle-ci est manuelle ? Jetez un coup d’œil sur les feux, à l’état des pneus, des essuie-glaces. Testez le système de navigation embarqué. Souvent encrassés ou endommagés car en première ligne en cas de chocs, les capteurs de recul ou d’assistance au parking sont eux aussi à vérifier. Il est plus difficile de vérifier les freins si vous n’êtes pas connaisseur : un test de conduite peut donc apporter les réponses recherchées au comportement général de l’auto, des bruits qu’elle peut faire, etc. Il s’agit souvent d’un moment lors duquel le vendeur peut vous livrer lui aussi de nombreuses impressions et un retour d’expérience précis.

La paperasse administrative !

Vous êtes satisfait de ce que vous avez vu après avoir passé toutes ces choses en revue ? Vient le moment de regarder l’aspect plus administratif. Il convient de s’assurer que tout soit en ordre pour permettre l’achat/vente : tout d’abord, un certificat d’immatriculation doit comporter le nom du propriétaire vendeur. La carte grise doit être rayée en diagonale au stylo avec la mention "Vendue le...à...". Assurez-vous que le carnet d'entretien soit bien renseigné. Les papiers qui font référence à cet entretien comprennent l’immatriculation de la voiture. Tout un chacun sait par ailleurs que pour pouvoir acheter un véhicule d’occasion en tant que particulier, le véhicule en question doit avoir subi un contrôle technique récent. Les seules situations qui évitent une telle démarche sont la vente d’un véhicule de moins de quatre ans ou la vente du véhicule à un professionnel. L’acheteur et le vendeur devront aussi remplir un certificat de cession, qui devra être daté et signé.

Pour conclure, si un doute vous traverse, tâchez d’obtenir des éléments pour vous rassurer, ou gardez en tête que le marché est vaste et poursuivez votre recherche. Si la voiture est vraiment un coup de cœur et que vous disposez d’un garagiste amical ou d’une connaissance pointue sur le sujet, n’hésitez pas non plus à proposer au vendeur un second examen.