Si vous êtes un amoureux de la Nissan Skyline de Brian O’Conner, dans la saga Fast and Furious, la nouvelle risque de faire mal. Le magazine japonais Best Car rapporte que la prochaine génération de ce modèle emblématique se transformera en un SUV, électrique qui plus est, dans un avenir proche.

En vente depuis 1957 et actuellement dans sa treizième génération, lancée en 2014, la Skyline risque de changer de visage car la célèbre japonaise sera apparemment basée sur l'Ariya. Nissan avait envisagé plusieurs plans, entre 2016 et 2022, pour une berline de nouvelle génération, mais il a finalement été décidé de se pencher sur un SUV et d'abandonner complètement les moteurs à combustion. La voiture actuelle sera vendue pendant encore deux ans avant d'être retirée pour faire place à un véhicule électrique haut de gamme.

Dans le passé, il y a eu un crossover portant le badge Skyline. Lancé à la mi-2009, le Nissan Skyline Crossover était simplement un Infiniti EX rebadgé aux spécifications JDM, qui est devenu le QX50. On dit que le tout premier véhicule électrique à porter le surnom légendaire de Skyline a un style dérivé du coupé comme le QX55 .

La performance mais à quel prix ?

Best Car rapporte que le modèle sera vendu en Amérique du Nord et pourrait être légèrement plus puissant que l'Ariya haut de gamme. Alors que ce dernier culmine à 389 ch, la nouvelle Skyline pourrait avoir plus de 400 ch à partir d'une paire de moteurs électriques. Cela pourrait réduire le 0 à 100km/h à moins de cinq secondes alors que l’Ariya prend 5,1 secondes.

Cependant, rien n'est officiel à ce stade bien que le magazine prétende citer une source interne. Il n’empêche, la Skyline occupe une place particulière dans le cœur des fans de voitures de sport. Son passage en SUV en découragerait sûrement plus d’un bien qu’il provoquerait la curiosité d’un nouveau public en quête d’un SUV électrique de haute performance.