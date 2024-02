Les Chinois ont découvert l'aérodynamique automobile ! Ce qui pourrait ressembler à un titre sensationnaliste est en fait une réalité, puisque depuis quelques années au moins, les constructeurs orientaux semblent prendre très au sérieux le sujet du coefficient de traînée des voitures, ce fameux Cx qui, dans le reste du monde, a connu son apogée au début des années 1980 et qui revient aujourd'hui dans l'actualité avec les voitures électriques.

Ce que les constructeurs automobiles chinois font depuis quelques années est cependant encore plus ambitieux car, même sans le déclarer officiellement, ils visent à dominer ce classement particulier des voitures les plus aérodynamiques du monde. Ce qui était jusqu'à récemment le règne incontesté des marques pionnières de l'aérodynamisme le plus raffiné, telles que Mercedes, Tesla et Volkswagen, est désormais assiégé par de nouvelles marques telles que Aion, Xiaomi ou Yangwang.

Découvrons donc lesquels de ces champions du Cx sont à la pointe de l'industrie automobile chinoise, en matière d'utilisation de la soufflerie et de réduction des frottements aérodynamiques et, de la consommation de carburant.

Les championnes de l'aérodynamique en Europe

Yangwang U7

Commençons par la dernière innovation en date qui est aussi la reine de l'aérodynamisme parmi les voitures chinoises, la Yangwang U7 dévoilée en janvier 2024 qui affiche un Cx record de 0,195. Avec ce chiffre, la maxi berline électrique chinoise parvient à battre ses féroces concurrentes telles que la Mercedes EQS, la Tesla Model S et la NIO ET7, qui affichent respectivement un Cx de 0,20 et 0,208.

Yangwang U7

Formes basses et arrondies, poignées rétractables et autres finesses aérodynamiques permettent à la Yangwang U7, une berline de 5,26 mètres de la marque de luxe de BYD, de parcourir 800 km (en cycle CLTC) grâce à une batterie de 135,5 kWh et quatre moteurs électriques d'une puissance totale de 1 305 ch. En Chine, son prix est d'un million de yuans, soit près de 130 000 euros au taux de change actuel.

Xiaomi SU7

La Xiaomi SU7 partage la première marche du podium, ex aequo avec un Cx identique de 0,195, là encore un record pour les voitures de série. La première voiture du géant chinois des smartphones est une berline électrique moderne d'un peu moins de cinq mètres de long et d'une puissance de 673 ch. Le prix n'a pas encore été annoncé.

Xiaomi SU7

La batterie de 101 kWh du CATL offre une autonomie revendiquée de 800 km dans le cycle d'homologation CLTC. Dans ce cas, comme dans tous les autres cas mentionnés ici, la valeur du coefficient de pénétration aérodynamique (Cx) est celle déclarée par le constructeur et n'a pas encore été vérifiée par des organismes tiers indépendants.

Aion Hyper GT

L'invasion de nouvelles berlines électriques chinoises qui défient la résistance de l'air comprend également l'Aion Hyper GT, la quatre portes qui affiche un Cd de 0,197. Ce qui est curieux, c'est que les portes avant s'ouvrent verticalement, à la manière de certaines supercars.

Aion Hyper GT

La version la plus puissante de la super berline GAC Aion développe 340 ch grâce à un seul moteur électrique, une batterie de 80 kWh et une autonomie CLTC de 710 km. Cette version supérieure est vendue en Chine à un prix équivalent à 44 000 euros.

Geely Galaxy E8

Cette liste de voitures chinoises super élégantes vous semble-t-elle un peu monotone ? Vous avez peut-être raison, car ce sont toutes des berlines basses et arrondies qui se ressemblent un peu. Cependant, même la Geely Galaxy E8 parvient à obtenir un meilleur Cx que toutes les voitures européennes et américaines : 0,199.

Geely Galaxy E8

Le toit arqué, le long capot, les poignées rétractables et les roues aérodynamiques permettent à cette berline de cinq mètres de parcourir 620 km avec sa batterie de 75,6 kWh. Il s'agit de la version bimoteur AWD de 646 ch, qui coûte en Chine environ 29 700 euros au taux de change actuel.

Luxeed S7

Nous clôturons ce classement des nouvelles reines du Cx avec la Luxeed S7, la berline à batterie développée par Huawei et Chery qui revendique un Cx de 0,203. Ce résultat est encore meilleur que celui, déjà impressionnant, de la Hyundai Ioniq 6 (Cx 0,21).

Luxeed S7

Avec ses 4,97 mètres de long, ses deux moteurs d'une puissance totale de 496 ch et sa batterie de 82 kWh dans la version haut de gamme Max RS, la Luxeed S7 parcourt 630 km selon le cycle CLTC. Son prix chinois est légèrement supérieur à 45 000 euros.

Les championnes de l'aérodynamique en Europe

Voici, à titre de comparaison, la liste des voitures les plus aérodynamiques en vente en Europe, ou du moins, dans certains pays du Vieux Continent :