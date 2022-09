Un nouveau constructeur vient s'ajouter au paysage toujours plus étendu des supercars électriques. Fondée en 2017, la firme chinoise GAC Aion a passé un cap cette année en présentant d'abord le SUV LX Plus avec une autonomie de 1 000 km, et maintenant avec un nouveau modèle à la fiche technique impressionnante : l'Hyper SSR.

Sur le papier, cette voiture a largement de quoi rivaliser avec les modèles électriques les plus puissants du marché, à commencer par la fameuse Rimac Nevera, ou encore la Tesla Model S Plaid et le futur Roadster.

Une fiche technique étourdissante

Deux versions sont disponibles : une déclinaison propulsion avec un seul moteur placé à l'arrière, et une configuration "Ultimate" avec deux moteurs électriques et une transmission intégrale.

La première version développe la bagatelle de 1 241 ch, tandis que, pour la seconde, GAC Aion n'a pas encore fourni de données officielles, du moins pour la puissance. Pour ce qui est de l'Ultimate, nous savons simplement qu'elle serait capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 1,9 seconde et qu'elle bénéficiera d'un couple maximum de 12 000 Nm.

Les performances devraient donc être comparables à celles d'une Nevera ou d'une Model S Plaid. Les données annoncées au 0 à 100 km/h sont très similaires. En revanche, en ce qui concerne les 412 km/h de vitesse de pointe de la Rimac Nevera, la sportive chinoise aura certainement du mal à les atteindre, même si, là encore, les chiffres n'ont pas été annoncés.

Uniquement pour la Chine

La GAC Aion Hyper SSR est construite autour d'une monocoque en fibre de carbone et le travail aérodynamique, comme vous pouvez le constater sur les quelques images dévoilées, est particulièrement soigné.

L'habitacle joue la carte du minimalisme, avec la présence d'un volant à la forme hexagonale et de deux écrans, l'un de 8,8 pouces pour l'instrumentation, et l'autre de 14,6 pouces pour le système d'info-divertissement.

Cette supercar sera vendue exclusivement en Chine à des prix somme toute "modérés" compte tenu des performances promises. GAC Aion évoque un tarif de base 182 000 euros pour la version propulsion, et de 240 000 euros pour l'Ultimate. C'est 4 à 5 fois moins cher qu'une Rimac Nevera facturée plus d'un million d'euros. Reste à voir si ce modèle est réellement aussi performant que la supercar croate comme peut l'indiquer la fiche technique.