Quelques modèles commercialisés par Volkswagen ne sont pas disponibles en Europe. Une fois n'est pas coutume, le constructeur de Wolfsburg lance un tout nouveau modèle que les photographes espion ont aperçu en Suède plusieurs mois en arrière. Comme vous l'aurez compris, ce modèle ne sera pas vendu chez nous, il est exclusivement réservé au marché chinois et produit en partenariat avec FAW.

Son nom, le Tavendor, et au vu ses dimensions, ce modèle se place en-dessous du Talagon, un autre modèle réservé à l'Empire du Milieu. Le Tavendor mesure 4,93 mètres de long, 2,01 m de large et 1,75 m de haut. A titre comparatif, le Talagon mesure 5,15 mètres de long, 2 mètres de large et 1,79 m de haut. Ces deux SUV ont un empattement de 2,98 mètres.

Volkswagen forme une autre coentreprise avec un autre fabricant chinois, SAIC. Ensemble, les deux sociétés commercialisent le Teramont qui se place entre le Talagon et le Tavendor avec ses 5,05 mètres de long. On peut aussi citer l'existence du Teramont X, le SUV coupé long de 4,91 mètres.

Pour en revenir en Tavendor, il est basé sur la plate-forme MQB et embarque le moteur 2.0 TSI associé à la boîte DSG 7 à double embrayage. Il est proposé avec deux niveaux de puissance différents (186 ch et 220 ch) et peut bénéficier de la transmission intégrale.

D'après le site CarNewsChina à l'origine de ces photos, le Volkswagen Tavendor sera lancé sur le marché chinois au troisième trimestre avec un prix de base d'environ 300 000 yuans, soit 42 300 euros au taux de change. Le Tavendor rejoindra une gamme Volkswagen composé d'une vingtaine de SUV. S'ils le souhaitent, les Chinois pourront également s'acheter d'autres modèles européens comme des Audi et des BMW spécialement développées pour la Chine dont l'A7 L que vous ne verrez pas rouler en Europe.