Voici un nouveau véhicule au sein de la gamme Audi, un véhicule qui ne viendra pas jusqu'à nous pour la simple et bonne raison qu'il ne s'agit pas d'un modèle Audi à part entière.

En effet, il s'agit d'un SUV produit et commercialisé par SAIC Audi, une coentreprise entre le groupe chinois SAIC et le constructeur aux anneaux dans le seul et unique but de proposer des produits destinés au marché asiatique.

Encore et toujours plus gros

Il s'agit ni plus ni moins d'une version plus haut de gamme du Volkswagen Atlas, avec tout l'accastillage propre à Audi. Ainsi, esthétiquement, nous retrouvons globalement tous les codes de la firme d'Ingolstadt, c'est-à-dire l'immense calandre Single Frame, des optiques Matrix LED et une appétence toute particulière pour la technologie.

Le Q6 est le plus grand de tous les SUV Audi avec une longueur de 5,10 mètres, 2,01 mètres de large et 1,78 mètre de haut. Son empattement gigantesque de 2,98 mètres promet un bel espace à bord, d'autant plus qu'il s'agit d'un modèle doté de sept places avec trois rangées de sièges.

Le Q6 sera commercialisé en Chine avec six modèles de jantes allant de 19 à 21 pouces et huit teintes faisant écho à la Chine et ses traditions : Crouching Tiger White, Awakening Lion Grey, Flying Dragon Blue, Fulu Brown, Xuanniu Black, Snow Python Silver, Pegasus Blue, et une nouvelle couleur brun mat Kirin.

À l'intérieur, nous retrouvons le Virtual Cockpit de 12,3 pouces et l'écran d'info-divertissement de 10,1 pouces. Le Q6 dispose également d'un écran de 8,6 pouces pour la ventilation et la gestion des aides à la conduite. Il s'agit globalement du même intérieur qu'une Audi A6. Toute l'armada des aides à la conduite est de la partie, avec le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie, etc...

Deux moteurs thermiques, l'électrique arrive

Audi propose deux choix de motorisations : un quatre cylindres 2,0 litres ou un six cylindres 2,5 litres. Le plus petit bloc développe 261 chevaux et 400 Nm. Le plus gros revendique 295 chevaux et 500 Nm, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes.

Il s'agit du premier modèle d'Audi en Chine équipé du moteur EA888 2.0T de quatrième génération. Audi propose une transmission intégrale de série et un système de suspension dynamique adaptative. Une version e-tron est également en cours de développement.

Le carnet de commandes est d'ores et déjà ouvert et l'Audi Q6 40 TFSI d'entrée de gamme débute à partir de 500 000 ¥, soit environ 72 500 euros. Le modèle haut de gamme Q6 50 TFSI Edition One s'échange moyennant 650 000 yens, soit environ 95 000 euros. Ce modèle ne devrait pas arriver sur le Vieux Continent, le Q6 européen devrait être 100 % électrique et se présenter comme le grand frère du Q4 e-tron.