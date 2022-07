Alors que Mercedes lance une nouvelle Classe C Break et que BMW procède à un lifting de la Série 3 Touring, Audi va suivre le mouvement avec sa nouvelle A4 Avant. Un prototype fortement camouflé, doté d'un double échappement, a été surpris par nos espions lors d'un essai routier avec la RS 6.

Un regard plus attentif dans le coin supérieur gauche du pare-brise arrière montre un autocollant vert "PHEV" révélant la nature électrifiée du véhicule. Fait intéressant, nos espions nous ont dit que la voiture était "très bruyante".

Le véhicule en question pourrait très bien être une mule d'essai de la RS 4 Avant, mais sans les ailes bombées. En outre, il n'avait pas non plus les feux arrière définitifs, tandis que les freins ne semblaient pas assez gros pour un modèle signé Audi Sport. Il doit y avoir une explication logique au fait que le prototype déguisé était suivi par la RS 6 Avant, il y a de fortes chances que le break camouflé fasse également partie de la gamme RS.

Cela peut surprendre certaines personnes, mais les Quatre Anneaux ont officiellement confirmé que la RS 4 de nouvelle génération sera hybride. Les ingénieurs d'Ingolstadt se sont abstenus d'entrer dans les détails, se contentant de dire que le break performant serait un PHEV. Nous pensons que le V6 n'a pas été conservé et remplacé par un moteur quatre cylindres dans la même veine que la prochaine C 63 AMG.

Pendant ce temps, les quatre photos à la fin de notre galerie montrent un prototype différent de l'intérieur. Ce prototype de l'A4 avait apparemment la disposition finale du tableau de bord avec un large tableau de bord numérique et une grande tablette d'infodivertissement. Avec des écrans tactiles de plus en plus grands, il est difficile pour un constructeur automobile d'intégrer l'écran dans le tableau de bord, et nous nous retrouvons donc avec des configurations moins cohérentes.

Il peut y avoir une rangée de boutons cachés sous l'écran et au-dessus des buses d'aération centrales, mais la plupart des fonctionnalités du véhicule ont été intégrées dans l'écran tactile. Cela devient évident si vous regardez la partie inférieure de l'écran où se trouvent des raccourcis pour les réglages de la climatisation. Audi a reconfiguré la console centrale inférieure en supprimant l'encombrant levier de vitesse pour des boutons plus compacts. Il y a deux porte-gobelets à sa droite, mais ils sont ici occupés par du matériel d'essai.

Ailleurs, le volant à commandes tactiles semble provenir d'un Q4 E-Tron et possède des palettes de changement de vitesse derrière lui. Certains plastiques semblent plutôt bon marché, mais c'est uniquement parce que nous avons affaire à un prototype. L'Audi A4 Avant de série disposera d'un intérieur nettement plus raffiné, même si le grand écran fixé au tableau de bord en rebutera plus d'un.

La dernière A4 à moteur à combustion interne devrait être commercialisée en 2023, les dérivés sportifs S et RS 4 étant probablement prévus pour une sortie en 2024. Plus tard, Audi pourrait également proposer une RS 4 entièrement électrique basée sur la plateforme PPE qui fera bientôt ses débuts avec le Q6 E-Tron et Porsche Macan électrique.