Compte tenu de la "fièvre des SUV et des crossovers" de ces dernières années, il est juste de dire que les breaks sont sérieusement menacés d'extinction. Ce n'est pas l'avis d'Audi, une marque qui a toujours mis l'accent sur les véhicules à hautes performances mais qui ne veut pas renoncer aux voitures familiales classiques.

C'est pourquoi l'A4 Avant continuera à vivre, la cinquième génération (B10) devant être lancée en 2023. Dans notre rendu, nous essayons d'imaginer le nouveau wagon d'Ingolstadt.

Encore plus dynamique

A la base, l'A4 Avant devrait être développée sur la plateforme MLB. Des rumeurs sur l'adoption possible de l'architecture MQB (la même que celle de la Volkswagen Golf et de l'Audi A3) s'étaient récemment répandues, mais il est raisonnable de croire qu'Audi souhaite rapprocher son A4 à une A6 plutôt qu'à une A3.

Comme le veut la tradition, le prochain modèle sera en effet entièrement nouveau, même si le style restera traditionnel et reconnaissable.

C'est pourquoi notre reconstruction graphique montre des lignes familières, avec une calandre Singleframe hexagonale plus large et des phares à LED minces et au design simple. L'avant devrait être plus bas pour accroître la sensation de sportivité et - probablement - améliorer les performances aérodynamiques. Le côté conservera une silhouette nette avec des nervures minimales et des jantes en alliage jusqu'à 20 pouces.

Moteurs possibles

En plus d'un habitacle encore plus high-tech, la grande nouveauté concernera les moteurs. Par le passé, Oliver Hoffman, le directeur technique d'Audi, a annoncé que la nouvelle A4 "utiliserait les meilleurs moteurs à combustion interne jamais produits par l'entreprise avec l'aide de l'électrification pour se conformer aux réglementations anti-pollution".

Photo espion nouvelle Audi A4

Nous nous attendons donc à une gamme de moteurs à essence quatre cylindres en version hybride légère et hybride rechargeable, avec des puissances comprises entre 150 et 265 ch. À cet égard, la RS 4 Avant ultra-sportive deviendra également plug-in, suivant ainsi les traces de sa rivale directe, la Mercedes C 63 AMG, qui utilisera un quatre-cylindres électrifié.

En outre, il y aura toujours des variantes diesel, peut-être entre 122 et 341 ch. Et l'arrivée d'une A4 Avant 100 % électrique n'est pas totalement exclue. En attendant les débuts, toutefois, nous allons recueillir des informations plus intéressantes.