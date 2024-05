Avec l'Audi Avant RS2 et l'Audi S6 plus, la marque allemande établit, dans les années 1990, l'idée du break sportif. Mais le premier modèle RS de la quattro GmbH (aujourd'hui Audi Sport GmbH) est la RS 4 Avant de la génération B5 de 1999. Par rapport à l'Audi S4, elle part avec une carrosserie élargie et un moteur six cylindres biturbo de 2,7 litres, créé en collaboration avec Cosworth, qui développe à l'époque une puissance généreuse de 380 ch.

La version la plus sportive de la première génération de RS 4 est lancée en 2001 avec la RS 4 Sport. Elle offre par exemple un surbaissement supplémentaire, des sièges baquets, un pot d'échappement sport et un volant en daim. C'est en s'inspirant du design accrocheur de ce véhicule qu'Audi a eu l'idée de la RS 4 Avant edition 25 years, qui représente à son tour la version la plus sportive de la série B9 actuelle.

Galerie: Audi RS 4 Avant edition 25 years (2024)

5 Photos

Plus de puissance

Les évolutions du moteur, du châssis ainsi que des pneus garantissent des performances impressionnantes. Le V6 biturbo de la nouvelle RS 4 Avant Edition 25 Years développe 346 kW (470 ch) et fournit un couple maximal de 600 newtons-mètres. Cela correspond à une augmentation de 15 kW (20 ch) par rapport à la RS 4 Avant.

La RS spéciale de la série passe de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, soit une amélioration de 0,4 seconde par rapport à la RS 4 Avant standard. La vitesse maximale s'arrête à 300 km/h, tandis que la décélération est assurée, de série, par le système de freinage céramique RS. Selon Audi, le système d'échappement RS sport plus avec des sorties en noir mat permet d'obtenir une sonorité encore plus intense.

Améliorations du châssis

L'Audi RS 4 Avant Edition 25 Years est équipée (là aussi de série) du châssis sport pro RS, un châssis fileté à réglage manuel qui offre le meilleur écart possible entre confort et performance. Il abaisse encore le modèle anniversaire de 10 millimètres par rapport à la RS 4 Avant. En outre, il est possible d'abaisser manuellement la position d'assiette de 10 millimètres supplémentaires, ce qui correspond à une réduction totale de 20 millimètres par rapport au modèle de série.

Audi RS 4 Avant Edition 25 Years (2024)

Le différentiel sport Quattro est également de la partie. Il permet, selon le mode de conduite, de mettre davantage l'accent sur l'arrière. Le logiciel retravaillé du calculateur de boîte de vitesses entraîne une réduction des temps de passage des rapports et assure un écart sensiblement plus grand entre les différents modes de conduite.

En exclusivité pour le modèle Spender, le carrossage négatif de l'essieu avant a été augmenté de deux degrés et des supports de bras de suspension plus rigides y ont été montés. Cela permet d'augmenter l'adhérence, d'améliorer la maniabilité et d'augmenter la vitesse du véhicule dans les virages. Selon Audi, un cadre auxiliaire rigide sur l'essieu arrière assure un retour d'information plus précis du châssis et une meilleure performance globale. Le différentiel Torsen amélioré contribue également à cette performance.

Des pneus avec leur propre application

Afin de transmettre la puissance de manière optimale à la route, la RS 4 Avant Edition 25 Years est équipée de série de pneus hautes performances Pirelli P Zero Corsa, développés pour la route et le circuit. Ils sont montés sur des jantes en alliage léger de 20 pouces en finition Palladium mates, fraisées et brillantes. Les roues forgées, connues de la RS 4 Avant avec le pack Compétition, ont été optimisées en termes de poids et leur aspect a été amélioré par un fraisage intensif. De plus, elles ont un déport modifié, passant de ET 22 à ET 18, afin de souligner leur caractère sportif.

Audi RS 4 Avant Edition 25 Years (2024)

En outre, les clients peuvent obtenir auprès de leur partenaire Audi un kit composé d'un deuxième jeu de roues équipées de pneus semi-slick Pirelli P Zero Trofeo RS dotés de capteurs ainsi que du système Pirelli Track Adrenaline. Les pneus sont spécialement conçus pour la piste et sont livrés sur des jantes exclusives de 20 pouces en alliage léger noir mat.

Le système exclusif dispose de capteurs sophistiqués dans les pneus, qui fournissent aux conducteurs des informations en temps réel sur la pression et la température des pneus, ainsi que d'une unité de commande puissante et d'une application mobile spéciale qui prend en charge Apple Car Play et Android Auto. Avec Pirelli Track Adrenaline, les clients reçoivent des informations en temps réel et des recommandations d'action pour une gestion optimale des pneus sur le circuit.

Longue vie au jaune Imolagel !

Autre point fort : avec les pneus semi-slick de la marque Pirelli P Zero Trofeo RS et le système Pirelli Track Adrenaline, les clients reçoivent chacun une paire de gants pour une utilisation sur circuit. Les gants d'Alpinestars ont été spécialement conçus pour l'édition anniversaire et présentent également des accents jaunes.

En souvenir des couleurs de la RS 4 Sport, le modèle de l'édition d'aujourd'hui est également en jaune Imolagel. Les couleurs extérieures gris Nardo et noir Mytho sont également disponibles.

Audi RS 4 Avant Edition 25 Years (2024)

Une multitude d'éléments de design exclusifs font de ce modèle d'édition quelque chose de particulier : Ainsi, les baguettes décoratives sur les vitres latérales sont en noir brillant. La barrette dans les feux arrière est assortie pour la première fois en noir sur l'édition. Les anneaux et les inscriptions Audi sont également en noir brillant et les phares Matrix LED sont dotés de caches assombris spécifiques à la RS. Les rails de toit sont supprimés afin d'obtenir une silhouette encore plus plate et plus sportive.

Un vitrage teinté de protection solaire des vitres des portes arrière et des vitres latérales est de série. Point fort particulier : une inscription "RS 4 edition 25 years" est estampée dans les fenêtres entre les montants C et D. Le pack optique Carbon matt a été créé en exclusivité pour cette édition. Ici, les lames avant, les flaps latéraux, les inserts des élargisseurs de bas de caisse ainsi que la barrette de diffuseur et les coques de rétroviseurs extérieurs sont en carbone mat.

Alcantara dans l'habitacle

L'habitacle, avec ses surpiqûres jaunes, rappelle lui aussi la combinaison cuir-alcantara noir et jaune de la RS 4 Sport de 2001. Pour la première fois, les tapis de sol sont dotés d'un logo RS 4 et le losange Audi Sport, traditionnellement rouge, ainsi que l'inscription RS noire sont désormais également jaunes sur le modèle d'édition.

Audi RS 4 Avant Edition 25 Years (2024)

La couronne du volant, l'accoudoir en cuir dans les portes et la console centrale en alcantara noir profond sont également dotés de coutures de cette couleur. Les sièges baquets RS avec surpiqûres en nid d'abeille et dossier en carbone se distinguent par une combinaison de cuir Dinamica noir profond avec des surpiqûres contrastées de couleur jaune. Une inscription "RS 4" située directement sous l'appuie-tête est de la même couleur. Les logos sur les baguettes de seuil et la projection RS des LED de seuil sont blancs.

Un mat sur la console centrale avec une numérotation continue fait référence à la limitation des 250 modèles. Dans la RS 4 Avant Edition 25 Years, les clients peuvent sélectionner via le MMI un affichage du régime et de la vitesse sur fond blanc - en référence à l'Audi Avant RS2 de 1994, sur laquelle les cadrans des instruments analogiques étaient blancs pour la première fois. Le Launch Control signale le moment idéal pour le démarrage avec sa symbolique de feux de signalisation.

Audi RS 4 Avant Edition 25 Years (2024)

Pour souligner l'idée de patrimoine, les clients ont l'option exclusive de commander chez leur partenaire Audi un volant en daim aplati avec marquage de 12 heures d'Audi exclusive. Celui-ci est doté de surpiqûres jaunes et la partie supérieure du levier de vitesses est en daim noir. Le prix s'élève à 2.270 euros. Il est recommandé de conduire le volant en daim avec des gants.

RS 5 avec 20 ch de plus

La RS 5 reçoit également plus de puissance : Le V6 biturbo de la nouvelle Audi RS 5 Sportback Performance Edition fournit également 346 kW (470 ch) et un couple maximal de 600 newtons-mètres. Cela correspond à une augmentation de 15 kW (20 ch) par rapport à la RS 5 Sportback. La RS 5 Sportback Performance Edition accélère de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, ce qui représente une amélioration de 0,2 seconde par rapport à la RS 5 Sportback. La vitesse maximale s'arrête à 300 km/h.

L'Audi RS 5 Sportback Performance Edition est également livrée de série avec le châssis sport pro RS, y compris la direction dynamique et un différentiel Torsen amélioré.

La RS 4 Avant Edition 25 Years est produite en collaboration avec Audi exclusive et sort des chaînes de montage d'Ingolstadt en même temps que l'A4, la S4 et la RS 4. Elle est toutefois nettement plus chère que ses frères : les deux modèles spéciaux pourront être commandés à partir de juin 2024. Les prix commencent à 142 905 euros pour la RS 4 Avant Edition 25 Years et à 128 420 euros pour la RS 5 Sportback Performance Edition.