Avec les SUV qui dominent tous les segments du marché, y a-t-il encore de la place pour d'autres types de carrosserie ? Absolument oui, surtout lorsqu'il s'agit de breaks de taille moyenne comme l'Audi A4 Avant, qui fait partie de la gamme du constructeur allemand depuis près de 30 ans et reste un modèle toujours aussi populaire.

Ainsi, sept ans après la présentation de la cinquième génération (la B9), la voiture familiale de taille moyenne des Anneaux se prépare à un remaniement majeur pour la toute nouvelle génération, dont les mules ont été à nouveau photographiées lors de quelques tests en montagne.

Classique, électrifié et électrique

Les principales nouveautés de l'Audi A4 Avant (et de la berline) se trouveront sous le capot, où une gamme variée de moteurs sera disponible, des moteurs classiques à essence et diesel aux unités hybrides douces, en passant par les groupes motopropulseurs hybrides rechargeables et même les variantes 100 % électriques de la famille e-tron.

Pour cette dernière, la plate-forme EPP devrait être utilisée à la place de la BML modifiée des versions endothermiques et électrifiées, avec la possibilité d'un ou deux moteurs électriques, dont la puissance maximale - pour la version RS - serait, selon les rumeurs, de 480 ch et 800 Nm de couple. Elle pourrait être la plus puissante de la gamme A4, dépassant la RS 4, pour laquelle on murmure qu'il y aura un système plug-in avec une puissance supérieure aux 450 ch actuels.

D'ici la fin de l'année

En termes d'esthétique, la nouvelle Audi A4 Avant, dont l'arrivée est prévue pour fin 2022 et qui figure parmi les nouveautés les plus attendues de la firme, représentera une évolution du style actuel, avec une calandre plus étroite, des feux redessinés et d'autres petites mises à jour, fidèles au look de la famille d'Ingolstadt, comme le montre notre rendu exclusif.

À l'intérieur, cependant, les nouveautés devraient être plus substantielles, tant en termes de design intérieur que de technologie, avec un système d'infodivertissement encore plus puissant et riche en fonctionnalités et de nouveaux systèmes d'aide à la conduite.