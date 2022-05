La version baroudeuse de l'Audi A4 Allroad a été rafraîchie et l'A1 Citycarver a reçu un tout nouveau nom. L'A1 Allstreet est désormais le plus petit membre de la famille des baroudeurs de la marque et il semble que la firme d'Ingolstadt travaille sur un autre membre positionné légèrement au-dessus du modèle d'entrée de gamme. Nous disposons de nouvelles photos montrant un prototype d'A3 sur le circuit du Nurburgring.

Cette voiture d'essai est camouflée à l'avant et à l'arrière, mais ce n'est probablement pas la partie la plus intéressante. L'engin semble être assis un peu plus haut au-dessus du sol qu'une A3 normale à hayon. Il n'est pas si courant que des véhicules surélevés courent après des records du tour, mais Audi veut probablement s'assurer que la configuration de la suspension offre un équilibre parfait entre un comportement solide sur la route et une bonne aptitude au tout-terrain.

Galerie: Photos espion Audi A3 Allstreet

21 Photos

Cette nouvelle A3 était provisoirement connue sous le nom d'A3 Allroad, mais avec la récente décision d'Audi de renommer l'A1 liftée en A1 Allstreet, il est logique que la grande berline reçoive le même nom. Alternativement, le constructeur allemand pourrait décider de laisser le suffixe Allstreet aux modèles non disponibles avec une transmission intégrale et donner à toutes les autres versions Quattro le nom Allroad.

En parlant du système AWD d'Audi, ce prototype ne semble pas être équipé de la technologie Quattro et est très probablement alimenté par un moteur à combustion traditionnel sans aucune sorte d'électrification. Toutes les voitures d'essai précédentes avaient un port de charge sur l'aile avant gauche, ce qui laisse penser qu'un groupe motopropulseur hybride rechargeable se trouve sous le capot. Selon certaines sources, la transmission intégrale pourrait être disponible en option.

Quel que soit son nom, cette nouvelle A3 surélevée fera très probablement ses débuts plus tard dans l'année. La quantité de camouflage sur ce prototype n'est pas énorme, ce qui signifie probablement que le développement et les essais sont presque terminés.