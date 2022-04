De temps à autre, les constructeurs automobiles mettent sur la route des prototypes pour développer de nouveaux modèles ou de nouvelles versions. Ils sont souvent camouflés pour que nous ne puissions pas voir leur design, plus rarement, ils prennent la forme d'un mulet comme ce fut le cas du Ferrari Purosangue durant plusieurs mois.

Une S6 avec de VRAIES sorties d'échappement ?

Cette semaine, les photographes espion sont tombés nez à nez avec un prototype de l'Audi S6. Ces images ont été capturées quelque part au nord de l'Europe, bien que cette Audi semble respecter les spécifications américaines comme en témoigne la présence de clignotants orange à l'avant.

Le plus intrigant est que ce prototype porte deux vraies canules d'échappement installées grossièrement par les ingénieurs et techniciens, en plus des deux fausses sorties en plastique. Il est à noter que la version européenne de l'Audi S6 porte quatre fausses sorties d'échappement, et qu'elle est motorisée par un V6 TDI.

Un moteur essence en plus du diesel ?

Les photographes espion ont ajouté que ce prototype était anormalement bruyant, ce qui nous laisse croire qu'il n'avait pas de moteur diesel, mais bien un moteur à essence comme sur les versions américaines de l'Audi S6. Il est possible que la marque aux anneaux teste une nouvelle version de son S6, à moins que cet essai hivernal ne permette à la marque de mettre au point un nouvel échappement pour sa berline de sport.

Rien n'est pour le moins sûr, d'autant plus qu'Audi a déclaré arrêter le développement de moteurs à combustion interne pour ne se concentrer que sur les véhicules électriques. La dernière Audi à moteur thermique sera commercialisée à partir de 2025.

Finalement, les photos espion de cette curieuse Audi S6 soulèvent plus de questions que de réponses : avez-vous une idée de ce que cela peut-être ? Nous attendons vos réponses dans les commentaires.