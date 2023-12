La Ioniq 6 N devrait être commercialisée dès 2025, qui surpasserait sa sœur crossover grâce à une configuration à deux moteurs qui développerait plus de 641 chevaux. Le couple n'a pas été mentionné, mais précisons que celui de la Ioniq 5 N est de 770 Nm.

Drive poursuit en spéculant qu'elle pourrait être encore plus rapide que le modèle haut de gamme, qui a besoin de 3,2 secondes pour atteindre les 100 km/h. Et le modèle N devrait être un peu plus léger que la Ioniq 6 standard.

Lorsque Hyundai a dévoilé la RN22e l'année dernière, la société a déclaré qu'il s'agissait d'un "aperçu d'une future électrique N". Cette voiture développait 577 ch, ce qui correspondait parfaitement à la Kia EV6 GT. La RN22e sert de banc d'essai pour les applications haute performance de la plateforme E-GMP.

Cependant, la division N ne renonce pas encore aux voitures à essence. La prochaine Elantra N pourrait être équipée d'un moteur à essence plus puissant. Mais les modèles N électriques seront toujours plus répandus que les options à essence étant donné les réglementations plus strictes en matière d'émissions dans le monde entier.

L'Elantra N actuelle est propulsée par un moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres qui développe 276 ch. En comparaison, la Sonata N Line est dotée d'un moteur plus puissant de 2,5 litres, offrant 290 ch, tandis que la Genesis G70 de 2024 atteint 300 ch.

Pour l'année 2024, Hyundai procède à une mise à jour esthétique de l'Elantra N, comprenant une calandre redessinée, de nouveaux pare-chocs, des phares actualisés et un diffuseur arrière distinctif. De plus, la berline sportive compacte est désormais équipée de jantes forgées de 19 pouces, montées avec des pneus d'été Michelin Pilot Sport 4S. Cette nouvelle année modèle introduit également une membrane renforcée pour le montage du moteur, visant à réduire les vibrations.

Heureusement, Hyundai souhaite que les voitures fun restent en vie, même avec des moteurs électriques.