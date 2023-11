L'année prochaine, lorsque vous achèterez sur Amazon un livre, de nouveaux écouteurs ou des piles rechargeables, vous pourrez ajouter une Hyundai à votre panier. Le constructeur automobile a conclu un partenariat avec le géant de la vente sur internet pour vendre ses voitures sur la plateforme en 2024.

"Hyundai est le premier constructeur automobile disponible pour des transactions de bout en bout sur le site américain d'Amazon, et c'est un autre exemple de la façon dont nous continuons à rechercher des moyens d'améliorer le parcours du client avec nos remarquables partenaires de vente au détail", a déclaré le président et PDG de Hyundai Motor Company, Jaehoon Chang, lors du salon de l'automobile de Los Angeles.

Voici comment cela fonctionnera. Les concessionnaires pourront dresser la liste de leurs stocks sur Amazon. Les clients pourront effectuer des recherches sur le site et les personnaliser en fonction du modèle, de la finition, de la couleur et des caractéristiques. Ensuite, les acheteurs choisiront leurs options de paiement et de financement. Une fois la vente conclue, l'acheteur pourra décider de récupérer le véhicule ou de le faire livrer par le concessionnaire. Hyundai n'a pas donné d'autres détails spécifiques sur le fonctionnement du processus d'achat de véhicules par Amazon. Nous avons contacté le constructeur automobile pour plus d'informations.

Alexa débarque dans votre Hyundai

La collaboration entre Hyundai et Amazon comprendra également l'offre de véhicules équipés d'Alexa à partir de 2025. La fonctionnalité comprendra des commandes vocales pour lire des médias, définir des rappels et consulter votre calendrier. Les personnes disposant d'équipements domestiques intelligents d'Amazon pourront les contrôler depuis leur véhicule. L'annonce du programme précise également que si Hyundai est la première marque à collaborer de la sorte avec Amazon, elle ne sera probablement pas la dernière : "En 2024, les concessionnaires automobiles pourront pour la première fois vendre des véhicules sur le store américain d'Amazon, et Hyundai sera la première marque disponible à l'achat pour les clients."

Il s'agit d'une grande avancée et d'une approche innovante de la manière de proposer des ventes sur internet tout en restant dans le cadre du modèle traditionnel de la concession. Il sera certainement plus facile d'acheter une voiture que de devoir se rendre chez un concessionnaire local, et cela garantira au concessionnaire un prix, puisqu'il est actuellement impossible de négocier une offre sur Amazon.