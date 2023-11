Le marché regorge de crossovers compacts et pratiquement toutes les marques en ont un sur leur liste. Parmi eux, le Peugeot 2008 a récemment fait l'objet d'un restylage de mi-carrière pour faire face à la concurrence formée, entre autres, par le Hyundai Kona.

Pour le crossover coréen, 2023 a coïncidé avec les débuts de la deuxième génération, fidèle à la lignée en matière de moteurs et caractérisée par un design encore plus personnel.

L'heure est venue de les opposer.

Extérieur

En termes de dimensions, le Peugeot 2008 et le Hyundai Kona sont plus ou moins identiques : 4,3 mètres de longueur pour le premier et 4,35 mètres pour le second qui, avec la nouvelle génération, a fait un saut de catégorie, passant du segment B au segment C.

En termes de design, cependant, les deux crossovers sont très différents et sont le fruit de leurs "family feeling" respectifs. En effet, le Peugeot 2008 reprend la nouvelle orientation du design de l'entreprise, caractérisée par exemple par des feux diurnes formés par trois "griffures" dans la partie inférieure et une calandre au dessin tridimensionnel. Cet avant plutôt agressif s'accompagne d'un toit parallèle au sol, afin de ne pas sacrifier l'espace intérieur, tandis que la forme des vitres latérales et arrière semble rappeler l'univers des coupés.

Peugeot 2008, l'avant Hyundai Kona 2023, l'avant

Le Hyundai Kona, quant à lui, est censé anticiper le style des futurs modèles, avec une face avant extrêmement minimale traversée en son sommet par une bande lumineuse à LED. Si, avec la première génération, on parlait d'une "voiture Iron Man", avec la nouvelle, le look est plutôt semblable à celui d'un autre super-héros Marvel : Cyclope des X-Men.

Sur le crossover coréen, le toit est droit tandis que la ceinture de caisse et la lunette arrière s'affinent vers le haut pour donner l'impression d'un crossover-coupé.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Peugeot 2008 4,3 mètres 1,77 mètre 1,55 mètre 2,60 mètres Hyundai Kona 4,35 mètres 1,82 mètre 1,58 mètre 2,66 mètres

Intérieur

Comme l'extérieur, l'intérieur du Peugeot 2008 suit également le style de ses grands frères et le tableau de bord est fidèle à l'agencement classique de l'iCockpit typique de Peugeot : volant de petit diamètre, instrumentation et écran central disposés en position surélevée. Les boutons physiques sont réduits au minimum. Les graphismes tridimensionnels du tableau de bord sont magnifiques, tandis que le système d'infodivertissement est certes riche en fonctionnalités, mais pas toujours ergonomique et facile à utiliser. L'espace est bon : le coffre varie de 434 à 1 467 litres et la banquette arrière est (presque) confortable, même pour trois personnes.

Peugeot 2008 2023, l'intérieur

Le Hyundai Kona ne renonce certes pas à la numérisation, mais il conserve des boutons physiques, ce qui améliore l'ergonomie. Sur le tableau de bord se trouvent des écrans pour l'instrumentation numérique et l'infodivertissement, tandis qu'en dessous se trouvent des boutons pour le contrôle de la climatisation et d'autres fonctions. Les centimètres supplémentaires par rapport au concurrent français se concentrent principalement sur les sièges arrière confortables et le coffre qui offre un minimum de 466 litres et un maximum de 1 300 litres.

Hyundai Kona 2023, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Écran central Capacité du coffre Peugeot 2008 10" 10" 434 à 1 467 litres Hyundai Kona 12,3" 12,3" 466 à 1 300 litres

Motorisations

Le principal point de contact entre le Peugeot 2008 et le Hyundai Kona réside dans les moteurs disponibles. Tous deux conservent des moteurs thermiques classiques (également électrifiés) à côté de groupes motopropulseurs 100% électriques.

En réalité, pour le 2008, il faudra attendre 2024 pour voir apparaître le mild hybrid à essence, tandis que sont déjà disponibles des unités à essence et diesel, ainsi que deux choix pour l'électrique, avec une autonomie maximale de 406 km.

Le Kona, en revanche, a déjà tout ce qu'il faut : moteurs à essence (classiques ou mild hybrid), hybride complet et électrique, disponible avec deux puissances et batteries différentes, pour une autonomie maximale de 490 km.

Modèle Essence Diesel Mild hybrid Full hybrid Électrique Peugeot 2008 1.2 100 ch

1.2 130 ch 1.5 130 ch 1.2 136 ch (à partir de 2024) - 100 kW (136 ch) - 54 kWh

115 kW (156 ch) - 54 kWh Hyundai Kona 1.0 120 ch - 1.0 120 ch 1.6 140 ch 115 kW (156 ch) - 48,4 kWh

160 kW (218 ch) - 65.,4 kWh

Peugeot 2008 2023, l'arrière Hyundai Kona 2023, l'arrière

Prix et équipements

Les prix du Peugeot 2008 commencent à 25 850 euros pour le 1.2 essence en finition Allure et vont jusqu'à 41 900 euros pour le 156 ch électrique en finition GT. L'équipement de série comprend des feux à LED, un écran tactile central de 10 pouces, des capteurs de stationnement arrière, une climatisation automatique mono-zone, des jantes de 16 pouces, un régulateur de vitesse, un freinage d'urgence automatique, un système de surveillance de la fatigue du conducteur et (pour l'électrique) un câble de recharge Mode 3 de 22 kW.

Le Hyundai Kona, quant à lui, démarre à 28 500 euros avec le 1.0 X Line et atteint 49 900 euros avec la version électrique Special Edition, plus puissante. L'équipement de série comprend des feux à LED, la climatisation automatique, deux écrans de 12,3 pouces, un régulateur de vitesse, un système de détection de la fatigue du conducteur et des jantes alliage de 17 pouces.