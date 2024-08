Vous vous souvenez de la précédente Peugeot 2008 ? Un SUV urbain peut-être plus simple, avec moins de technologie et un design moins attrayant que le modèle actuel, mais qui s'est très bien vendu... sûrement, parce qu'il était moins cher que le modèle que Peugeot vend actuellement.

Mais ce 2008 a dû forcément laisser sa place dans notre pays, mais il est toujours en vente sur certains marchés internationaux, comme le Brésil, où le SUV peut être acheté à bas prix.

Nous parlons d'unités en stock, de la version 2008 fabriquées en Argentine, destinées aux conducteurs cherchant à économiser le plus possible sur le prix d'achat de leur nouvelle voiture.

Galerie: Ancienne Peugeot 2008

30 Photos

Un SUV intéressant, à bas prix

Ainsi, la Peugeot 2008 Allure, avec moteur 1.6 atmosphérique et transmission automatique, démarre à 94 990 reais brésiliens (15 369 euros), tandis que la version haut de gamme Road Trip démarre à 99 990 reais (16 178 euros).

Pour ceux qui souhaitent un SUV plus puissant, avec le moteur 1.6 turbo de 173 ch, le Style 2008 commence à 114 990 reais (18 611 euros), tandis que pour la finition Griffe, le chiffre monte à 119 990 reais (19 414 euros).

La nouvelle génération de cette Peugeot est déjà apparue sur la toile et tout indique qu'elle ne sera proposée sur le marché local qu'avec un moteur 1.0 turbo, associé à une boîte CVT.

Les prix seront annoncés cette semaine, mais ils devraient augmenter par rapport à l'actuel, principalement en raison de la plus grande gamme d'équipements et du design plus innovant.

L'utilisation d'une plateforme plus avancée et de nouveaux éléments de sécurité active influencera également cette augmentation. De même, le E-2008 électrique arrivera jusqu'aux concessionnaires avec la mise à jour du modèle.

Galerie: Peugeot 2008 (2017)