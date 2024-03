Avec plus de 152 000 unités, la Peugeot 2008 fait partie des voitures les plus vendues en Europe en 2023. Un succès dû à un mélange d'éléments tels que le design, la bonne taille (4,3 mètres de long) et l'espace suffisant pour les passagers et leurs bagages.

Cette recette est restée inchangée avec le restylage présenté il y a environ un an, qui a mis à jour quelques détails sans changer le fond. Surtout en ce qui concerne l'intérieur, que nous analysons en détail ci-dessous.

Peugeot 2008, le tableau de bord

Introduit en 2012 sur la 208, l'iCockpit de Peugeot a évolué de modèle en modèle, en conservant toujours la même disposition : instrumentation en haut, volant au diamètre réduit et déplacé vers le bas. L'intérieur du 2008 ne fait évidemment pas exception, avec les deux écrans côte à côte qui dominent la planche de bord.

L'instrumentation numérique des versions haut de gamme dispose d'une diagonale de 10 pouces et d'un affichage tridimensionnel, rendu par des informations projetées sur un panneau de verre placé devant le moniteur. Sur les versions d'entrée de gamme, en revanche, l'instrumentation est analogique avec un ordinateur de bord de 3,5 pouces. La position surélevée permet d'avoir les différentes informations - y compris les cartes du navigateur - à portée de main sans avoir à quitter la route des yeux. C'est pourquoi l'affichage tête haute n'est pas non plus disponible en option.

L'écran central de 10 pouces est toujours de série et, avec le restylage, il a bénéficié d'importantes mises à jour logicielles, plus complètes en termes de menus - dont certains nécessitent plusieurs touches pour être accessibles - et d'informations. Les écrans peuvent être personnalisés à volonté et la réponse tactile est toujours fluide. D'ici (et seulement d'ici), vous contrôlez également la climatisation, ce qui vous oblige à quitter l'écran que vous utilisez. Android Auto et Apple CarPlay sont également sans fil.

En dessous se trouvent des boutons physiques (appelés Toggles Switches) et des boutons tactiles, les premiers pour les fonctions primaires telles que les quatre flèches, le dégivrage des vitres ou le verrouillage/déverrouillage des portes, les seconds pour le rappel à la volée de certains écrans principaux d'infodivertissement.

Le tunnel central comporte une plaque à induction (non ventilée) pour le chargement sans fil des smartphones, un support de téléphone pratique intégré dans le couvercle de la baie de chargement, deux prises USB de type C et plusieurs compartiments de rangement.

Connectivité

Avec le restylage, le Peugeot 2008 a reçu des mises à jour OTA, mais avec une limite de temps : si elles ne sont pas téléchargées dans le délai imparti, vous devez vous rendre à l'atelier. La connexion permet également à un assistant vocal - activé par la commande "Ok Peugeot" - de gérer la climatisation et d'autres aspects de la voiture.

Peugeot 2008 2023 Instrumentation numérique 10" (extrait du site Allure) Affichage tête haute Non Moniteur central 10" Mirroring Android Auto (Sans fil)

Apple CarPlay (Sans fil) OTA Oui Assistant vocal Oui

Peugeot 2008, qualité et matériaux

La partie supérieure et centrale de l'habitacle du Peugeot 2008 sont recouvertes de matériaux souples dont la texture rappelle parfois celle de la fibre de carbone. Dans les parties inférieures, en revanche, on trouve des plastiques durs qui offrent encore une bonne sensation au toucher, mais qui ne sont pas particulièrement "croustillants". La qualité générale est de bonne facture, même si certains ajustements peuvent être améliorés.

Peugeot 2008, l'espace

Commençons par le coffre du Peugeot 2008 qui, avec 434 litres, est l'un des meilleurs de sa catégorie et ne perd pas un seul litre dans la version électrique. Le plancher de chargement est réglable en deux hauteurs et, en position haute, une fois les dossiers inclinés (selon un schéma 60:40), on obtient un plancher parfaitement plat.

Les passagers arrière, même les plus grands, n'ont pas de problème d'espace en longueur et en hauteur, même si le toit évasé le fait frôler. Les problèmes se situent au niveau de la largeur : trois personnes, même si elles ne sont pas particulièrement corpulentes, ne sont pas très à l'aise. En revanche, les personnes assises au centre bénéficient d'une assise et d'un dossier plats et ne sont pas gênées par un tunnel central particulièrement encombrant. Il y a également deux prises USB, mais pas de bouches d'aération.

