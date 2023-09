Google a annoncé aujourd'hui qu'il mettait à jour Android Auto et Google Built-In avec de nouvelles applications. Les utilisateurs peuvent désormais participer à des conférences téléphoniques et à des réunions programmées, regarder la télévision et des films, naviguer sur le web et bien plus encore à partir de l'écran d'infodivertissement de leur véhicule.

Google Built-In, la gamme de services et d'applications intégrés de l'entreprise, propose désormais Amazon Prime Video dans sa boutique. Cette fonctionnalité est disponible dès aujourd'hui pour certains modèles Renault, Volvo et Polestar, et sera étendue à d'autres marques à l'avenir. Vivaldi, un nouveau navigateur Internet, est également lancé aujourd'hui. Ces deux applications ne fonctionnent que lorsque le véhicule est garé.

La troisième nouvelle application intégrée à Google est The Weather Channel. Elle fournit des prévisions horaires, des alertes et des radars "Trip View" directement sur l'écran d'infodivertissement.

Une nouvelle fonctionnalité d'Android Auto permet de rejoindre des réunions et des conférences téléphoniques programmées à partir de l'écran du véhicule. Les utilisateurs peuvent se joindre à des appels WebEx by Cisco et Zoom avec une capacité audio exclusive sans avoir à accéder à leur téléphone, ce qui rend le processus beaucoup plus sûr pour le conducteur et tous les autres usagers de la route.

Les applications et autres services numériques s'infiltrent dans les automobiles modernes, les entreprises technologiques et les constructeurs automobiles se disputant l'espace d'affichage. En début d'année, General Motors a annoncé qu'il ne proposerait pas Apple CarPlay et Android Auto dans ses futurs modèles, préférant travailler avec Google pour développer une solution logicielle interne. Le Cadillac Escalade IQ dévoilé le mois dernier n'est équipé d'aucun de ces services.

Google n'est pas la seule entreprise technologique à s'intéresser aux écrans embarqués. En juin 2022, Apple a annoncé son logiciel CarPlay de nouvelle génération qui s'emparerait de tous les écrans d'une voiture, permettant aux utilisateurs de personnaliser les instruments numériques, de contrôler les paramètres et bien plus encore. Apple a déclaré qu'elle annoncerait les premiers véhicules utilisant le nouveau logiciel à la fin de l'année 2023, Ford, Jaguar, Mercedes-Benz, Volvo et d'autres s'étant déjà engagés à le faire.