Annoncé en juin 2022 lors de la présentation d'iOS 16 à la conférence des développeurs WWDC, le nouvel Apple CarPlay arrive sur les premières voitures, présentées en avant-première dans des versions personnalisées par Aston Martin et Porsche.

L'annonce des premiers modèles compatibles était prévue pour la fin de l'année, la nouvelle génération de CarPlay étant désormais confirmée comme un système mis à jour et complet, un net progrès par rapport à la version actuelle, car il est plus intégré, plus utile et mieux adapté.

Nouveautés de la nouvelle version d'Apple CarPlay

Outre les nouvelles caractéristiques graphiques et d'interface utilisateur qui rendent Apple CarPlay plus moderne et plus agréable, et également présent sur plusieurs écrans, y compris le tableau de bord, la nouvelle génération du logiciel automobile d'Apple est une véritable évolution en ce qu'elle permet de gérer diverses fonctions de la voiture.

Elle permet, par exemple, de contrôler la climatisation et le chauffage des sièges, de modifier les paramètres du système audio, d'offrir davantage d'options de personnalisation avec des widgets et d'autres informations telles que la consommation de carburant, la vitesse et d'autres caractéristiques spécifiques au véhicule. La nouvelle génération d'Apple CarPlay est une sorte d'écosystème à l'instar d'Android Automotive OS, étant donné qu'elle est également personnalisable par les constructeurs automobiles eux-mêmes, qui peuvent s'occuper de divers détails et particularités.

Les premières voitures compatibles

Porsche et Aston Martin, les deux constructeurs qui devraient être les premiers à intégrer la nouvelle génération d'Apple CarPlay, ont dévoilé en avant-première deux versions différentes, personnalisées avec des dispositions et des détails différents.

L'interface d'Aston Martin présente des accents verts, un compteur de vitesse et un compte-tours au design analogique, ainsi qu'une disposition assez traditionnelle du tableau de bord. La nouvelle personnalisation CarPlay de Porsche, en revanche, est plus moderne, avec une disposition à trois cadrans, une prédominance de motifs circulaires et, probablement, des couleurs différentes des éléments en fonction du mode de conduite défini.

Selon, Car and Driver, Aston Martin a confirmé que cette nouvelle génération d'Apple CarPlay est compatible avec le nouveau système d'infodivertissement du coupé DB12 et de la Volante à venir en 2024. En revanche, on ne sait pas quels modèles Porsche sont compatibles ni s'il sera intégré via une mise à jour logicielle sur les véhicules déjà commercialisés.

Mais à ce stade, il est probable que d'autres constructeurs automobiles suivront bientôt. On aura ainsi une idée plus précise de la disponibilité de cette nouvelle version très attendue de CarPlay, annoncée par Apple il y a plus d'un an et demi.