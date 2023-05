Les crossovers du segment B représentent l'un des marchés les plus dynamiques, c'est pourquoi Peugeot veut s'assurer que son 2008 reste compétitif afin d'avoir une plus grande part du gâteau.

Le restylage de moitié de cycle aligne le modèle sur la nouvelle identité visuelle introduite avec la 508 en début d'année. À l'avant, le nouveau 2008 reçoit ainsi les triples feux verticaux en forme de griffes, intégrés dans les inserts noirs brillants du pare-chocs. La finition GT améliore la signature visuelle avec des phares full LED.

À l'arrière, Peugeot a modifié les feux LED pour renforcer les "trois griffes" en utilisant trois doubles lamelles horizontales superposées. A noter que les clignotants et les feux de recul sont également à LED.

Parmi les autres nouveautés extérieures, citons les jantes de 16 à 18 pouces s'inspirant de celles de la 408. Le gris sélénium est la couleur de lancement, tandis que la version GT est peinte en deux tons avec un toit noir de série. Quelle que soit la couleur, tous les 2008 recevront des coques de rétroviseurs noirs.

Peugeot 2008 (2023)

36 Photos

À l'intérieur, toutes les versions du Peugeot 2008 restylé sont équipées d'un écran tactile de 10 pouces, alors que les deux premières versions étaient dotées d'un écran, plus petit, de 7 pouces. Dans les finitions Allure ou GT, vous bénéficierez de nouveaux instruments numériques de 10 pouces, qui, sur la GT, sont également dotés d'un effet 3D. Si vous optez pour la version de base, Active, le petit crossover conservera les traditionnels cadrans analogiques.

Plus de puissance pour le E-2008

Des changements plus importants ont eu lieu sous la carrosserie, car Peugeot a donné au E-2008, la version 100% électrique, plus de puissance et d'autonomie. Il hérite de la technologie des E-208 et E-308, ce qui se traduit par un moteur électrique d'une puissance de 156 ch et une augmentation de de la puissance de 15%. La batterie passe de 50 à 54 kWh, l'autonomie WLTP en cycle mixte grimpe donc à 406 km.

La gamme de groupes propulseurs va également accueiller un nouveau bloc hybride doté d'un moteur essence de 136 ch couplé à une transmission automatique à six rapports et double embrayage intégrant un moteur électrique. Cette motorisation est censée réduire la consommation de carburant de 15% par rapport à un moteur essence non hybride. Peugeot s'attend même à ce que les automobilistes l'utilisent en mode tout électrique pendant plus de 50% du temps passé en ville.

Pour celles et ceux préférant un groupe propulseur plus simple, la marque continue de commercialiser le 2008 avec un moteur essence trois cylindres de 1,2 litre turbocompressé. Il développe 100 ch avec une boîte manuelle à six vitesses ou 130 ch avec une boîte automatique à huit vitesses. L'on peut également opter pour le quatre cylindres diesel 1,5 litre de 130 ch. Le Peugeot 2008 restylé sera commercialisé cet été, en même temps que le E-2008 100% électrique.