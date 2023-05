Il est temps de dire au revoir à l'Audi TT. Après 25 ans de carrière honorable et trois générations, la sportive quittera les marchés du monde entier mais ce sera sans compter sur un dernier tour d'honneur, avec une série d'éditions spéciales dédiées aux différents pays.

Après les RS Heritage Edition et RS Final Edition, voici donc la Memorial Edition, exclusivement dédiée au Japon.

Le dernier salut d'Audi au pays du soleil levant

Les 100 éditions commémoratives sont toutes basées sur la TTS. Les clients japonais peuvent choisir parmi trois couleurs de carrosserie : Glacier White Metallic, Mythos Black Metallic et Kronos Grey Metallic. Sur le plan esthétique, il existe une série de détails exclusifs tels que la calandre mono-cadre noir brillant avec cadre en aluminium.

Les jantes en alliage 20" Audi Sport de couleur bronze donnent plus de caractère à la voiture. A bord, on retrouve les sièges en cuir Nappa à texture diamant et des traces contrastées de couleur bronze.

Pour le reste, l'équipement standard est pratiquement identique à celui d'une TTS traditionnel, avec un système audio Bang & Olufsen à 12 haut-parleurs, une suspension Magnetic Ride et divers systèmes d'assistance à la conduite, tels que la surveillance des angles morts, l'aide au stationnement et la caméra de vue arrière.

Sous le capot, le turbo de 2 litres est toujours présent et décharge ses 320 ch grâce aux quatre roues motrices. Accouplé à la boîte automatique à double embrayage S tronic à 7 rapports, le moteur de la TT permet un sprint de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et une vitesse maximale limitée à 250 km/h.

Pour ceux (en Europe) qui préfèrent la puissance brute à l’exclusivité, il est plutôt conseiller de viser l’excellente TT RS, de 400 ch. Cela tombe bien puisque la France a eu droit à la TT RS Iconic Edition (voir ci-dessus) qui pulvérise le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Seul bémol : il n'en existe que 100 exemplaires, et c'est sans compter son prix qui s'élève à 119 200 euros