Parmi les nouveautés Peugeot, en 2023, figure la nouvelle version de la 508. Toujours disponible en berline ou en break, elle peut déjà être commandée en trois niveaux de finition, les premiers exemplaires arrivant chez les concessionnaires en juin prochain .

La gamme démarre à 42 170 euros et se compose de moteurs essence et diesel non électrifiés et de trois variantes hybrides rechargeables.

Tous les niveaux de finition et moteurs

La version Allure propose déjà de nombreux équipements de série , avec climatisation automatique bizone, phares full LED Matrix, système de caméra Visiopark 180° et i-Cockpit avec instrumentation numérique 12,3" avec navigation incluse.

En montant d'un niveau on trouve la GT , dans laquelle s'ajoutent les jantes alliage 18" au design exclusif, le Visiopark 360°, le pack Drive Assist Plus des systèmes d'aide à la conduite et les intérieurs en tissu Alcantara et TEP.

Enfin, pour les plus exigeants, il y a la 508 PSE mise au point, comme le modèle précédent, par Peugeot Sport, le département course du constructeur français. Cette variante se distingue par un look plus agressif, avec des inserts exclusifs pour l'intérieur et l'extérieur et un calibrage de configuration spécifique.

Pour le moment, Peugeot n'a pas révélé le prix catalogue exact de chaque niveau de finition. On sait cependant que les motorisations diesel 1.5 BlueHDi de 130 ch et essence 1.2 PureTech également à 130 ch ont été confirmées, toutes deux associées de série à une boîte de vitesses automatique EAT8 à 8 rapports.

À cela s'ajoutent les trois hybrides rechargeables susmentionnés avec des puissances globales de 180, 225 et 360 ch. Ce dernier est réservé uniquement au PSE (qui peut également compter sur les quatre roues motrices). Il ne reste plus qu'à attendre juin pour découvrir les tarifs de la nouvelle 508 dans le détail .