La marque française a annoncé dernièrement une véritable déferlante électrique. Les berlines E-208 et E-308 ainsi que le break E-308 SW seront rejoints par une berline surélevée E-408 et deux crossovers : E-3008 et E-5008. Le premier sera dévoilé au cours du second semestre de l'année, mais nos espions postés près du cercle arctique pensent que le prototype représente le second. Le modèle plus grand arrivera en 2025.

Bien qu'il ne s'agisse que des premières images, le véhicule d'essai semble déjà avoir les panneaux de carrosserie de production en place. Les porte-à-faux courts indiquent une plateforme électrique dédiée, probablement la STLA Medium dont Peugeot a déjà confirmé qu'elle serait à la base de la E-3008. L'architecture permettra une autonomie maximale de 700 kilomètres pour le modèle du segment C.

Peugeot E-5008 photos espion

Comme de nombreuses voitures électriques dévoilées ces dernières années, le crossover a des poignées de porte qui restent au ras de la carrosserie afin d'améliorer l'aérodynamisme et l'efficacité. De petites découpes dans le camouflage pour les clignotants à LED indiquent que le E-5008 aura des phares divisés. Il semble moins encombrant que le 5008 à moteur à combustion interne en vente aujourd'hui.

Il pourrait même être un peu plus petit dans l'ensemble, mais avec un empattement plus long, ce qui créerait un habitacle plus spacieux. On peut s'attendre à une configuration à sept places pour la distinguer de la E-3008, comme pour le modèle de la génération actuelle. En ce qui concerne la taille de la batterie, la société mère Stellantis a déclaré que la STLA Medium pourrait accueillir des packs de 87 à 104 kWh.

Quant au design, la E-5008 sera sensiblement différente en empruntant des éléments au concept Inception présenté en début d'année au CES. Peugeot adopte un nouveau langage de design et une refonte de son i-Cockpit, l'intérieur connaîtra donc lui aussi des changements significatifs.

La nouvelle 5008 ne sera pas uniquement électrique, car Peugeot a l'intention de proposer également des moteurs à combustion, mais probablement uniquement sous forme d'hybrides légers et d'hybrides rechargeables. D'ici 2030, tous les modèles vendus en Europe seront des VE.