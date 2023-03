Si vous êtes un passionné de voitures classiques, marquez les dates du 19 au 21 mai en rouge : ce sera en effet le week-end du Concours d'Élégance Villa d'Este 2023, un événement qui, depuis des années, amène certaines des voitures les plus fascinantes de l'histoire sur les rives du lac de Côme.

Comme les années précédentes, l'événement se déroulera dans les cadres fascinants de Villa d'Este et de Villa Erba, et les voitures participantes seront réparties en différentes catégories. Cette année, elles seront au nombre de huit et célébreront également des anniversaires importants : d'une part, le 100e anniversaire des 24 heures du Mans et, d'autre part, le 75e anniversaire de la naissance de Porsche.

S'agissant d'un événement organisé par BMW, les modèles du groupe allemand ne manqueront pas, y compris les nouveautés présentées et les premières mondiales.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles sur le Concours d'Élégance Villa d'Este 2023.

Villa d'Este 2023, voitures et catégories

Comme indiqué, le Concours d'Élégance Villa d'Este 2023 présentera plus de 50 voitures classiques, réparties en huit catégories différentes :

Classe A - Un siècle de 24 heures du Mans : les héros de la course la plus célèbre au monde.

Classe B - Le rapide et le formel : le luxe à grande vitesse d'avant-guerre

Classe C - Grande vitesse : les voitures de course d'avant-guerre pour le week-end

Classe D - Incroyable Inde : les plaisirs automobiles éblouissants des puissants maharajas

Classe E - Porsche at 75 : plongée dans le catalogue iconique et excentrique de la légende de Stuttgart

Classe F - Granturismo : l'expérimentation de la GT européenne d'après-guerre

Classe G - Le look "made in Italy" : des styles qui ont conquis de nouveaux mondes

Classe H - Voici le soleil : le "topless" autrement !

Il y aura donc des voitures de toutes sortes, des voitures de course nées pour courir sur le légendaire Circuit de la Sarthe aux élégantes décapotables, en passant par les Porsche de toutes les époques, les GT, les élégantes voitures des maharadjahs de et les voitures italiennes capables de séduire le monde entier.

Concours d'Élégance Villa d'Este

À côté de ces voitures, il y aura aussi des modèles modernes du groupe BMW, avec de nombreuses innovations. En effet, la marque BMW présentera une BMW M qualifiée de "très spéciale", la nouvelle i7 avec livrée bicolore et garniture M Performance, un "hommage sportif élégant et unique à la conduite à deux", et la nouvelle BMW 3.0 CSL, aux côtés de son ancêtre de 1973.

MINI sera également présente avec la nouvelle Cooper SE Convertible, tandis que Rolls-Royce amènera la Spectre, la première voiture électrique de la société britannique.

Villa d'Este 2023, le programme

La journée du vendredi 19 sera consacrée à l'accueil des plus de 50 voitures participantes, aux inspections, à un briefing et à une fête pour les participants.

Une journée ouverte au public du Concours d'Élégance Villa d'Este

L'événement battra son plein le samedi 20. Dès 9h30, les voitures seront exposées dans le parc de Villa d'Este tandis qu'à 16h30, le défilé commencera sur la terrasse devant les membres du jury. À Villa Erba, en revanche, se déroulera l'événement "Amici&Automobili - Wheels&Weisswürscht", né à Munich et animé par des véhicules de tous types et de toutes marques, apportés par différents clubs du monde entier.

Le dimanche 21, entre 7h30 et 8h45, aura lieu le transfert des voitures du concours de Villa d'Este à Villa Erba, où, de 9h à 18h, se déroulera l'ouverture au public. À 14 heures, le défilé devant le jury et le public reprendra et, à la fin, tous les participants retourneront à la Villa d'Este pour la fête de clôture de l'événement.

Une Ferrari F40 au Concours d'Élégance Villa d'Este 2022

Villa d'Este 2023, prix et billets

Selon le programme, le public pourra visiter le Concours d'Élégance Villa d'Este 2023 le samedi et le dimanche, exclusivement à la Villa Erba.

Samedi 20 mai : billet gratuit pour visiter l'événement Amici & Automobili

: billet gratuit pour visiter l'événement Amici & Automobili Dimanche 21 mai: billets à partir de 19 euros pour voir en direct toutes les voitures participant au Concours.

Pour acheter des billets pour le Concours d'Élégance Villa d'Este 2023, veuillez consulter la page dédiée sur le site officiel de l'événement.