Pour célébrer le 50e anniversaire de sa division M, BMW produira 50 exemplaires de la 3.0 CSL. Le coupé est une interprétation moderne de la 3.0 CSL du début des années 1970, qui était le premier modèle autonome de BMW M. La production de sa succésseure spirituelle commencera ce printemps à l'usine de la société à Dingolfing.

C'est là que BMW produit certains de ses véhicules les plus exclusifs, notamment les M4 Coupé et Cabriolet, M5 et M8 Coupé, Cabriolet et Gran Coupé. L'année dernière, cette usine a assemblé environ 50 000 BMW M, mais l'objectif concernant la 3.0 CSL est 1 000 fois plus petit. Le constructeur automobile va mettre en œuvre des processus de production uniques, bien que le modèle anniversaire soit basé sur une carrosserie de M4 CSL de série.

Galerie: Production BMW 3.0 CSL (2023)

68 Photos

C'est dans une nouvelle zone de travail dédiée de l'usine de Dingolfing, le même atelier où est également assemblée la M4 GT4, que ces processus spéciaux seront exécutés. Les passages de roue distinctifs, par exemple, sont élargis à l'aide de procédés spéciaux de bourrelet et de soudage.

La carrosserie est ensuite transférée vers le processus de production standard de l'atelier de peinture, mais sur un poste de travail dédié. La peinture spéciale de la 3.0 CSL est appliquée par des spécialistes. En même temps, d'autres composants extérieurs tels que les panneaux latéraux avant et les pare-chocs sont finis dans l'usine voisine de BMW à Landshut.

L'assemblage final est réalisé dans un atelier artisanal créé spécialement pour la 3.0 CLS et situé à Moosthenning, un site externe également exploité par BMW. Une équipe de 30 experts expérimentés assemble l'intérieur et marie la carrosserie au châssis. De A à Z, le processus de production d'une 3.0 CSL prend près de deux semaines.

"Nous sommes fiers de nous voir confier la construction d'une voiture aussi emblématique. Elle souligne le large éventail de modèles et de technologies que nous avons ici sur place, des modèles BMW i entièrement électriques jusqu'à nos modèles M haute performance. Et cela montre que, outre la production à grande échelle hautement automatisée, nous excellons également dans la fabrication manuelle de voitures", commente Christoph Schrder, directeur de l'usine de Dingilfing.