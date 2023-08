En début d'année, BMW a loué le circuit du Nürburgring pour une journée et a amené quatre de ses voitures hautes performances pour tenter d'établir quelques nouveaux records.

Malheureusement, nous ne connaissons pas la date exacte à laquelle la marque bavaroise a obtenu l'accès exclusif au circuit, mais à en juger par le temps qu'il fait dans la vidéo en haut de cette page, c'était probablement au début du printemps. Ce n'est pas le plus important, mais il semble que BMW annonce dans cette vidéo une nouvelle venue dans la gamme M4. Et elle pourrait être très, très rapide.

La vidéo présente un résumé visuel de la journée passée sur le Nürburgring lorsque le constructeur a emmené sur le circuit les M2, M3 CS, M4 CSL et un prototype encore inconnu basé sur la M4. Après quelques préparatifs, notamment la mise en température des pneus, chacune des voitures a effectué plusieurs tentatives sur la Nordschleife. Avec un temps de 7 minutes 38,71 secondes, la M2 a été la plus lente du groupe, mais a réussi à établir un nouveau record dans sa catégorie.

La M3 CS a suivi avec un temps de 7:28,76 minutes. Cette berline est équipée d'un moteur biturbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres développant 542 chevaux répartis sur les quatre roues. Par ailleurs, la M3 Touring, le modèle le plus fonctionnel de la famille M3/M4, détient actuellement le record de la voiture familiale la plus rapide sur le circuit avec un temps de 7:35,06 minutes.

La nouvelle vidéo de BMW M se poursuit avec la M4 CSL. Le coupé pur et dur a bouclé un tour sur l'enfer vert en 7:18,14 minutes, soit 10 secondes de moins que la M3 CS. Ce n'est pas vraiment une surprise, car la voiture à deux portes a le même moteur que la berline, mais elle est plus légère de 140 kilos. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante de la vidéo.

Comme nous l'avons mentionné, la quatrième voiture que BMW a amenée sur le circuit était un prototype de M4, et d'après les indications données plus tôt dans l'année, nous pensons qu'il pourrait s'agir de la M4 CS. Son temps sur le Nürburgring n'est pas connu, mais à la fin de la vidéo, la société énumère les temps des quatre voitures en commençant par la plus lente du quatuor (la M2) et en plaçant le prototype comme le plus rapide. En d'autres termes, BMW vient sans doute d'annoncer que la M4 CS est plus rapide que la M4 CSL sur l'Enfer vert.

