Une nouvelle BMW M4 CS est en route selon les informations du blog BMW qui a cité des sources anonymes. Le coupé haute puissance, qui sera basé sur la dernière M4, devrait faire ses débuts en mai.

Toutes les preuves indiquent que BMW utilise le moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres biturbo dans cette voiture. Il est censé produire la même puissance que dans la M4 CSL (voir ci-dessus), soit 543 chevaux et 649 Nm de couple, et la CS devrait être équipée d’une boîte automatique à huit vitesses. Contrairement à son prédécesseur, cette nouvelle version sera dotée de la transmission intégrale xDrive.

Si la M4 CS suit le même chemin de développement que son équivalent de la gamme M3, nous nous attendons à ce que BMW réduise le poids du coupé. L'entreprise a utilisé du plastique renforcé de fibres de carbone pour le toit, le capot, le diffuseur arrière et d'autres éléments afin de diminuer celui de la berline de 34 kg. Nous espérons que le coupé connaîtra une réduction de poids similaire.

Les similitudes iront jusqu’au prix…

Des photos d'espionnage précédentes ont capturé le coupé lors d'essais en public, notamment au Nürburgring. BMW a caché les carénages mis à jour, qui comprenaient un séparateur avant proéminent et un petit becquet sur le couvercle de coffre. Selon BMW Blog, cette CS va bénéficier d’une multitude de mises à jour à mi-cycle telles que des phares améliorés, un volant à fond plat et de nouveaux écrans.

Le nouveau coupé M4 le plus cher, la M4 Competition xDrive (voir ci-dessous), démarre à partir 121 000 €, tandis que la M3 CS coûte près de 160 000 €. On peut donc s’attendre à ce que la M4 CS soit aussi chère que sa version à quatre portes. BMW lancera la production de la nouvelle variante en juillet, limitant la production de la voiture à quelques milliers d'unités seulement.

