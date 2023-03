Techart lance une nouvelle ligne de pièces destinées à la piste. Pour mettre en évidence ce que l'entreprise est capable de faire, elle présente la GTstreet R Flyweight basée sur la Porsche 911 Turbo S.

Techart modifie l'extérieur du modèle en ajoutant un splitter avant en fibre de carbone et des ailerons latéraux. Une plaque de protection est placée sous le nez de la voiture. Le capot est également en carbone et dispose d'attaches rapides. Sur les côtés, les ailes avant sont plus larges et dotées de sorties d'air sur le bord arrière.

Galerie: la Porsche 911 Turbo S de Techart pour la piste

À l'arrière, la voiture est dotée d'un aileron à deux niveaux avec des prises d'air. La partie supérieure peut être réglée sur trois niveaux en fonction de la force d'appui requise sur un circuit donné. La lunette arrière est quant à elle en polycarbonate pour réduire le poids du véhicule.

"Notre objectif avec la GTstreet R Flyweight était de créer une véritable machine de piste", a déclaré Tobias Beyer, directeur général de Techart Automobildesign GmbH. "Grâce à une réduction de poids conséquente, à une technologie de course avancée et à l'amélioration des performances de Techart, combinées à un intérieur clubsport Flyweight raffiné, nous avons créé un ensemble unique."

La GTstreet R Flyweight reçoit le Powerkit TA092/T2.1 de Techart qui comprend de nouveaux turbos, des filtres à air, un échappement soudé à la main, etc. Il en résulte une puissance de 789 ch et un couple monstrueu de 950 Nm. À titre de comparaison, une 911 Turbo S de série développe 650 ch et 800 Nm de couple.

Techart estime que la GTstreet R Flyweight atteint 100 km/h en 2,5 secondes et 200 km/h par heure en 7,5 secondes. La vitesse maximale, quant à elle, est de plus de 350 km/h.

La 911 reçoit une suspension Öhlins. Les jantes forgées ont un diamètre de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière. Elles sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

À l'intérieur, les occupants sont assis dans des sièges Recaro Podium CF avec un rembourrage imprimé en 3D et des harnais à six points. Il n'y a pas de sièges arrière, mais un arceau de sécurité s'y trouve.

Les 19 acquéreurs de la GTstreet R Flyweight peuvent entièrement personnaliser l'apparence de leur voiture. Par exemple, le carbone exposé peut être mat ou brillant, et une palette complète de teintes de peinture est disponible.