Après le lancement de la GTstreet R en juin dernier, un modèle basé sur la Porsche 911 Turbo, Techart complète sa gamme de super sportives avec la variante GTstreet R Cabriolet. Il s'agit d'une base de Porsche 911 Turbo S Cabriolet avec une sacrée poignée d'équidés supplémentaires sous le capot, puisque la puissance est annoncée à 800 chevaux.

La voiture peut déjà être commandée moyennant 63 000 euros hors taxes, en plus du prix de la 911 Turbo S Cabriolet à la base bien évidemment. Et il s'agira d'un modèle pour le moins exclusif, puisque seulement 87 unités seront fabriquées, coupés et cabriolets confondus.

L'aérodynamisme poussé à son paroxysme

La première chose qui saute aux yeux sur cette version cabriolet, c'est l'important pack aérodynamique monté par Techart, qui transforme la Porsche 911 en une véritable bête de piste homologuée pour la route.

Il y a des éléments en fibre de carbone absolument partout : le capot et le splitter avant sont fabriqués avec ce matériau léger, tandis que le pare-chocs est doté de prises d'air plus grandes. Du carbone, nous en retrouvons également au niveau des garde-boues, dans le prolongement des arches de roue, au niveau des jupes latérales, du bouclier arrière et des ailes. Il y a également un système d'échappement sport avec soupape active, et des jantes forgées de 20 ou 21 pouces Techart Formula VI avec écrou central.

L'intérieur, quant à lui, est pourvu d'Alcantara, y compris le volant sport confectionné à la main. Il y a également du carbone à profusion, du moindre petit insert à l'intégralité de la console centrale.

Jusqu'à 800 chevaux

Deux niveaux de puissance sont disponibles : le premier est le kit T1.1 avec une gestion Techtronic qui octroie au flat-six 3,8 litres 60 chevaux de plus par rapport au modèle de base, pour un total de 710 chevaux. Le couple grimpe à 900 Nm, contre 800 Nm pour la Turbo S "classique".

Si vous êtes à la recherche du nec plus ultra, Techart propose le kit T2.1 qui, outre la reprogrammation moteur, intègre de nouveaux turbocompresseurs et quelques améliorations au niveau de la transmission. Le résultat, c'est une puissance de 800 chevaux et un couple de 950 Nm, permettant à la voiture d'atteindre plus de 350 km/h en vitesse de pointe.

Le préparateur propose également quelques réglages au niveau du châssis, avec des amortisseurs spécifiques permettant d'abaisser la hauteur de caisse de 25 millimètres. Un autre kit permet de gérer la hauteur de caisse soi-même et de la faire diminuer de 5 à 30 millimètres.