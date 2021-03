Si vous pensiez qu'elle était déjà au complet, dans la famille Golf, on attend encore une variante de la très musclée Golf R. "Variante" c'est presque le mot puisque dans certains pays, elle s'appelle effectivement Golf Variant. Mais chez nous c'est Golf SW. Et donc très bientôt, Golf R SW.

Et justement, avant de voir débarquer cette nouveauté un peu plus tard dans l'année, un prototype très proche de la production a été repéré près du Nürburgring avec 99,99 % de camouflage en moins.

À première vue, seuls les badges R sont cachés, et peut-être même que la partie inférieure du pare-chocs arrière est également habilement dissimulée à l'aide d'un ruban adhésif couleur carrosserie. Mais c'est tout ! Alternative au Tiguan R, la nouvelle Golf R SW sera plus ou moins la version de Wolfsburg de la Cupra Leon Sportstourer qui est la version sportive de la Seat Leon break.

Galerie: 2022 VW Golf R break surprise sur le Nurburgring

Nos espions n'ont pas pu immortaliser l'intérieur de l'habitacle puisque le prototype était en mouvement, mais à bien y regarder, on peut facilement apercevoir un arceau de sécurité complet et des sièges baquets Recaro. Il est très peu probable que ces derniers soient disponibles sur le modèle de production, car ce break devrait recevoir le même habitacle que celui de la Golf R berline.

Pareil pour la mécanique qui sera reprise de la Golf R "normale", donc sous le capot on devrait retrouver le même moteur à essence 2.0 litres turbocompressé de 320 chevaux et 420 Newton-mètres de couple. La Golf R SW sera uniquement proposée en traction intégrale, équipée d'une transmission automatique à sept vitesses et à double embrayage. La compacte atteint les 100 km/h en 4,7 secondes, mais il y a de fortes chances que cette version familiale soit un peu plus lente en raison de son poids légèrement plus élevé.

La baisse marginale des performances n'aura pas vraiment d'importance au bout du compte, car le break sera nettement plus pratique grâce à sa plus grande capacité de chargement. Évidemment il sera aussi un peu plus cher. La Golf R SW a tout ce qu'il faut pour devenir le meilleur véhicule polyvalent de VW, avec d'autres modèles polyvalents tels que la superbe Arteon R Shooting Brake et le Touareg R hybride rechargeable.

Le camouflage ayant pratiquement disparu, la présentation officielle du modèle est probablement imminente.