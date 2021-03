La Volkswagen Golf 8 R débute sa carrière. Pour évaluer son potentiel, nos confrères de Carwow l'ont comparée à l'Audi S3, Mercedes-AMG A 35 et BMW M135i. La version la plus puissante de la nouvelle Golf 8 ne s'est pas dégonflée, bien au contraire, elle a brillé lors de cette course de Drag Race.

Lors de la première épreuve, elle domine les débats loin devant la Mercedes-AMG A 35 qui termine en dernière position (vous remarquerez son mauvais démarrage). À la seconde épreuve, lancée à 50 mph (mode normal), la Golf 8 R s'est imposée une nouvelle fois sans trop de soucis. À la troisième et dernière épreuve (départ à 50 mph et mode sport), l'Audi S3 a tenu tête à la Golf avant de la laisser filer.

L'Audi S3 et la VW Golf 8 R ont la même motorisation. Il s'agit du moteur 4 cylindres 2,0 litres qui développe 310 ch sous le capot de l'Audi et 320 ch dans la Golf 8 R. Les 10 ch d'écart donnent un avantage certain à la Golf 8 R qui a remporté toutes les épreuves. La sportive de Wolfsburg a un autre avantage, le poids ! En effet, avec 1551 kg, c'est le modèle le plus léger. La Mercedes-AMG A 35 pèse seulement quatre kilos de plus (1555 kg) tandis que les Audi S3 et BMW M135i affichent respectivement 1575 kg et 1600 kg sur la balance.

Toutes ces sportives sont motorisées par un moteur 4 cylindres couplé à une transmission intégrale et boîte double embrayage. Les puissances développées par chacune d'elles sont légèrement différentes : 320 ch pour la Golf 8 R, 310 ch pour l'Audi S3, 306 ch pour la Mercedes-AMG A 35 et BMW M135i.

Si vous hésitez encore, sachez que le prix de la Golf 8 R est de 50'260 €. La Mercedes-AMG débute à partir de 51'549 € tandis que l'Audi S3 et la BMW M135i sont vendues à partir de 56'740 € et 52'950 €.