Rarement une variante d'un modèle n'a été autant optimisée, techniquement, que lors du lifting que la nouvelle S3. Il y a quelques semaines, nous nous plaignions encore du remaniement plutôt subtil des versions normales de l'A3, mais aujourd'hui, le modèle sportif a subi une véritable métamorphose, transformant la "warm hatch" en "hot hatch" (ou en "hot saloon", si vous êtes plutôt d'humeur à opter pour la berline S3).

De quoi s'agit-il ? En principe, la voiture s'inspire de la Volkswagen Golf R. En outre, elle se rapproche de la RS 3 haut de gamme. Ceux qui connaissent la RS 3 savent que cela ne peut être qu'une bonne chose.

Transmission intégrale

La raison principale en est l'intégration de ce que l'on appelle le "torque splitter" (répartiteur de couple). En d'autres termes, l'ancienne transmission intégrale Haldex appartient désormais au passé sur l'Audi S3. Elle a été remplacée par le système déjà présent sur la Golf R et la RS 3 avec deux embrayages multidisques sur l'essieu arrière, qui répartissent les forces entrantes entre les roues arrière de manière entièrement variable.

Jusqu'à présent, nos expériences avec ce système ont été extrêmement positives. Qu'il s'agisse de la Golf R, de la RS 3 ou même du Tiguan R, le comportement routier se caractérise par une agilité nettement accrue et une sensation agréable d'appui sur l'arrière dont on ne pouvait que rêver auparavant.



Cependant, la S3 ne dispose pas d'un mode de dérive spécial comme la Golf R et la RS 3. Les clients s'en remettront. Au moins, les modes de conduite habituels sont rejoints par le nouveau niveau "dynamic plus".

Ici, le répartiteur de couple envoie autant de couple moteur que possible à l'essieu arrière et à la roue arrière située à l'extérieur du virage, ce qui devrait entraîner une tendance au survirage. De plus, l'ESP passe en mode sport tandis que le moteur et la transmission sont réglés de manière plus agressive.

Le moteur

En ce qui concerne le moteur, il s'agit du 2.0 TFSI dans sa dernière évolution et capable de produire 333 ch et 420 Nm de couple, soit une augmentation de 23 ch et 20 Nm par rapport à la S3 précédente.

Grâce à ces nouveaux chiffres et à diverses mesures mécaniques, la nouvelle version est capable de passer de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 250 km/h.

Galerie: Audi S3 Sportback (2024)

3 Photos

Audi promet également une configuration généralement plus sportive du moteur et de la boîte de vitesses. D'une part, cela est possible grâce à la précharge du turbocompresseur, qui est désormais maintenu à une vitesse constante dans la plage de charge partielle en cas d'accélération faible à moyenne. D'autre part, la boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports bénéficie d'un couple de démarrage plus élevé et les temps de passage des rapports sont réduits de moitié à pleine charge.

Tout cela devrait permettre d'améliorer le comportement de la voiture, ce qui n'est pas plus mal, car le moteur ne s'est pas montré particulièrement nerveux.

Le châssis

Il y a encore d'autres bonnes nouvelles pour tous les amateurs de conduite dynamique. La S3 fait également de grands pas dans la bonne direction en matière de suspension. L'utilisation de triangles avec des bagues plus rigides et de nouveaux supports de suspension, qui autorisent un carrossage négatif plus important sur l'essieu avant, devrait améliorer sensiblement la prise de virage et l'adhérence dans les courbes.

La direction progressive et le réglage de l'ESP ont également été revus. Une suspension sport avec un abaissement de 15 millimètres est montée de série tandis qu'une suspension avec amortisseurs adaptatifs est disponible en option.

La S3 redessinée est équipée de série de pneus de 18 pouces avec des pneus 225/40. Moyennant un supplément, des jantes de 19 pouces avec des pneus 235/35 sont disponibles. Deux nouveaux composés de pneus ont également été intégrés à la gamme - un pneu performance non spécifié et un pneu sport de Falken, qui est censé offrir "une adhérence remarquablement élevée et une stabilité directionnelle précise, en particulier sur les routes de montagne et une stabilité directionnelle précise pour une route classique".

Les freins ont également été agrandis pour répondre à l'augmentation de la dynamique. Les disques perforés à l'avant mesurent désormais 357 millimètres. Des étriers à deux pistons et des plaquettes de frein plus grandes ont également été ajoutés.

L'extérieur

L'extérieur change également. Parallèlement au lifting de l'A3 classique, la S3 a également une calandre plus plate et plus large et de nouvelles jupes avant et arrière. Bien entendu, les différentes signatures de feux ne manquent pas. Ils sont désormais au nombre de quatre. Le système d'échappement sport Akrapovic en titane avec quatre sorties d'échappement plutôt épaisses constitue une grande satisfaction moyennant un supplément de prix.

À gauche, vous pouvez voir la S3 Sportback de 2020, à droite le modèle facelift de 2024. Links sehen Sie den S3 von 2020, rechts das Facelift-Modell von 2024

Le modèle S3 Sportback de 2020 est présenté à gauche, le modèle Facelift de 2024 est présenté à droite.

Il y a quatre nouvelles couleurs : District Green, Ascari Blue, Progressive Red et Daytona Grey, disponible pour la première fois en peinture mate.

L'intérieur

Le levier de vitesse, les bouches d'aération, les incrustations et l'éclairage d'ambiance, désormais de série et d'une plus grande surface, ont changé. À noter également que les surfaces des panneaux de porte sont désormais marquées 300 fois au laser et rétroéclairées de façon très chic.

Autre avantage : les palettes de changement de vitesse en plastique ont (enfin) été remplacées par des pièces chromées. Outre le matériau microfibre Dinamica, un nouveau tissu à structure technique ainsi que de l'aluminium et du carbone sont disponibles en tant qu'incrustations décoratives.

En plus de l'écran d'infodivertissement de 10,1 pouces, le Virtual Cockpit d'Audi et une option de recharge par induction pour les smartphones sont désormais également à bord de série. En plus des deux ports de charge USB-C sur la console centrale à l'avant, deux autres ports à l'arrière sont également inclus de série.

MMI Navigation Plus et l'ensemble du portefeuille Audi Connect comprennent l'accès à l'app store, qui permet d'utiliser de nombreuses applications directement sur l'écran du véhicule, est disponible en option. Le contenu sélectionné est installé dans le système d'infodivertissement de la S3 indépendamment du smartphone.

Il est également possible d'interagir avec les applications par le biais de commandes vocales. Avec les fonctions à la demande, jusqu'à cinq fonctions des domaines de l'infodivertissement et du confort peuvent être ajoutées individuellement en ligne via l'application myAudi après l'achat du véhicule.

Lancement sur le marché et prix

La nouvelle Audi S3 sera disponible dans les concessions en version Sportback et berline à partir de mai 2024. Les prix pour le marché français n'ont pas encore été annoncés mais nous savons que ceux du marché allemand commencent à 55 600 euros.