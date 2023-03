Ne serait-ce pas le retour de la “dolce vita” ? Voici la toute dernière Ferrari Roma Spider. Un magnifique cabriolet qui permettra à ses chanceux conducteurs de profiter du V8 biturbo Ferrari, les cheveux au vent.

Avec cette Roma Spider, Ferrari marque également le retour du toit amovible en tissu sur un modèle à moteur avant, 54 ans après sa dernière apparition sur la Ferrari 365 GTS4.

Le design extérieur :

À sa sortie, la Roma a fait parler d’elle, car elle a osé un design très clivant. La version cabriolet affirme son style classique mais moderne à la fois. Son design extérieur allie le style contemporain avec des clins d’œil au glorieux passé de la marque, comme avec son long capot.

Le design de cette Roma Spider a été imaginé par le “Centro Stile” de Ferrari, qui est sous la direction de Flavio Manzoni. Ces derniers ont dû repenser la géométrie de la lunette arrière pour intégrer la capote en toile. Cette dernière a été conçue dans le but de préserver et mettre en valeur les proportions de la Roma, sans altérer sa silhouette élégante et fluide.

Toutes les voitures sportives modernes sont équipées d'appendices aérodynamiques proéminents et de prises d'air toujours plus importantes. Il en va de même pour Ferrari avec son dernier Purosangue ou encore avec la 812 Competizione. Ferrari a voulu conserver avec cette Roma Spider une certaine élégance avec l'absence d'aération ou autre appendice aérodynamique, pour là encore faire un clin d'œil au modèle de route des années 50.

Peu de changement à l’intérieur :

Sans grande surprise, il n'y a presque aucun changement à l'intérieur de la Roma Spider. Ferrari a conservé la même approche, avec deux cellules distinctes pour le conducteur et pour le passager. De très faibles changements sont apportés à tout le système d'infodivertissement de la voiture, notamment pour l’écran devant le passager qui devient alors plus simple d'utilisation.

La Roma Spider introduit aussi des sièges chauffants et réglables électroniquement en 18 directions qui sont désormais disponibles avec un système “chauffe nuque”, bien utile si vous souhaitez décapoter en hiver.

Caractéristique technique :

Hormis l'absence de toit, les plus gros changements sur cette Roma Spider sont en réalité invisibles. Pour toutes les marques qui adaptent une version cabriolet d'un modèle existant, il faut alors se pencher sur la structure même de la voiture où les valeurs de rigidité en flexion et en torsion de la carrosserie sont radicalement différentes. Dans le cas de la Roma Spider, Ferrari affirme que ces valeurs sont excellentes et que de nombreuses modifications sur la structure ont été apportées, pour une augmentation de poids de seulement 84 kilos par rapport à une Roma normale.

La capote en toile peut être repliée en 13,5 secondes à une vitesse maximale de 60 km/h. La Roma Spider perd également en volume de coffre quand le toit est replié.

Ce nouveau modèle intègre un nouveau déflecteur de vent mobile breveté, qui peut s'ouvrir en cas de besoin, sous la simple pression d'un bouton. Ce dernier servant à limiter les turbulences dans l'habitacle.

Le moteur V8 perfectionné :

Dans le compartiment moteur de la Roma Spider on retrouve le V8 biturbo de 3,9 l développant 620 ch et 760 Nm de couple. Pour rappel ce moteur et lauréat du prix “International Engine of the Year” pour la 4e année consécutive. Ce dernier est capable de délivrer 80 % de son couple à 1900 tr/min.

Les ingénieurs de Maranello ont introduit une nouvelle pompe à huile qui améliore les performances du moteur lorsque ce dernier est froid. Ces derniers ont également introduit la technologie Variable Boost Management” qui fait varier le couple en fonction du rapport utilisé, afin de toujours délivrer les meilleures sensations au pilote.

La transmission automatique à double embrayage à 8 rapports à elle aussi été revisitée, l'architecture de cette dernière étant dérivée de celle qui équipe la SF90 Stradale.

Les performances restent exceptionnelles pour une GT cabriolet, avec une vitesse de pointe qui culmine à plus de 320 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,4 secondes.

La marque au cheval cabré ne s'arrête plus de présenter de nouveaux modèles. Elle peut se reposer sur des résultats plus que positifs sur l'année 2022. La Roma Spider ne sera pas la seule nouveauté de Ferrari en 2023. Nous devrions voir apparaître une nouvelle version de la SF90 ainsi que l'héritière de la 812. Autre nouveauté, très attendue du côté de Maranello, sera la nouvelle hypercar de Ferrari, la remplaçante de la Laferrari que nous avons pu d'ores et déjà voir sur la route, non loin de l'usine de la marque.

