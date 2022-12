Porsche 911 Dakar, Lamborghini Huracan Sterrato, les supercars prennent de la hauteur et quittent le bitume pour s'aventurer sur des chemins un peu plus difficiles. Si Porsche et Lamborghini ont sauté le pas quasi simultanément, Ferrari n'a pas l'ambition de transformer l'un de ses modèles en véhicule tout-terrain.

Grâce au talent des illustrateurs automobiles, on peut tout de même voir à quoi ressemblerait l'un des modèles de la marque si les dirigeants décidaient un jour de le produire en série limitée. Ces rendus proviennent du compte Instagram ildar_project. Le modèle choisi est la Ferrari SF90 Stradale, qui grâce à un ensemble de modifications, veut ressembler aux modèles cités en début d'article.

Baptisée Ferrari SF90 Dakar Cross Edition, cette version virtuelle reçoit de nouvelles jantes, de nouveaux pneus, une galerie de toit ainsi que des arches de roue plus typées. On imagine que le soubassement de la supercar est protégé par une plaque en aluminium, et que le moteur V8 électrifié délivre toujours autant de puissance, ou un légèrement moins. Avec 1000 ch envoyés aux quatre roues, la supercar de Maranello pourrait complètement faire de l'ombre à ses concurrentes, mais ne nous emballons pas trop vite, il s'agit que d'une simple illustration.

Ferrari n'a vraisemblablement pas pour projet de développer un tel modèle. Le constructeur a mieux à faire, puisque le lancement du Purosangue s'est avéré être un succès, à tel point que le carnet de commandes est d'ores et déjà fermé. En effet, les clients ont réservé en masse le crossover motorisé par un V12 de plus de 700 ch. De nouvelles versions du Purosangue sont attendues dans les prochains mois ou années.

Quant à la Ferrari SF90 Stradale, une autre version est en développement. Fidèle à la tradition, cette déclinaison pourrait être plus puissante, plus aérodynamique et plus performante grâce à un tas de modifications apportées par les ingénieurs italiens. Des prototypes de la "SF90 Version Speciale" ont circulé, vous pourrez les retrouver ci-dessous.