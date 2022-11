C'est en 2019 que Ferrari a présenté la SF90 Stradale. Quelques mois plus tard, la version Spider a vu le jour, et à en croire les photos envoyées par les espions, une version plus hardcore est en préparation.

D'après ces images, cette Ferrari va recevoir des changements significatifs. Pour ne rien vous cacher, en observant attentivement le profil de la supercar, nous avons l'impression que son profil a poussé de quelques centimètres. Dans la partie avant, cette Ferrari arbore sans doute un bouclier et un capot différents, mais il est pour l'heure impossible d'imaginer leur design.

Outre les changements esthétiques, cette version aura sans doute une motorisation remaniée basée sur le V8 bi-turbo électrifié de 4,0 litres. Nous ne serions pas étonnés d'apprendre que sa puissance finale dépasse la barre symbolique des 1000 ch. Cette "Version Speciale" comme certains aiment la nommer pourrait donner naissance à un modèle réservé à la piste. Une Ferrari SF90 Stradale portant un grand aileron à l'arrière a été vue sur la route en cours de développement.

Quoi qu'il en soit, la Ferrari SF90 dévoilera tous ses secrets l'an prochain. Nous avons également entendu dire que la remplaçante de la LaFerrari pourrait pointer le bout de son nez en octobre 2024. Cela n'a pas été confirmé par Ferrari, qui s'apprête à commercialiser le très réussi Purosangue.

Au total, 15 nouveaux modèles figurent au programme d'ici 2026. Rappelons aussi que le constructeur de Maranello prépare sa première électrique qui pourrait se présenter en 2025. Elle ne sera pas sans concurrente puisque Lamborghini a aussi prévu de commercialiser un modèle 100% électrique.