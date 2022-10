L'année 2023 marquera le retour de Ferrari dans la catégorie reine du championnat du monde d'endurance, où le cheval cabré tentera de remporter la victoire aux 24 heures du Mans, 50 ans jour pour jour après la dernière course de la 312 PB.

Une mission qui a désormais un visage et un nom : elle s'appelle Ferrari 499P et représente le nec plus ultra. C'est une hypercar extrême à tous points de vue et très proche des voitures de route. Sous les formes dessinées par Flavio Manzoni et les hommes du Centro Stile, bat le cœur - modifié - de la Ferrari 296 GTS.

De la route à la piste

Une monoplace qui, avec ses concurrents, créera la nouvelle classe reine du WEC, avec un règlement imposant un poids minimum de 1 030 kg, quatre roues motrices et des moteurs hybrides. Des éléments que l'on retrouve naturellement dans leur intégralité sur la Ferrari 499P, créée en réunissant toutes les entreprises de Maranello, pour canaliser leurs efforts sous la direction du GT Sporting Activities.

Nous laisserons les analyses stylistiques et mécaniques à nos collègues de Motorsport Italia, ici nous ne traitons que le transfert de technologie de la route à la piste. Une opération qui a repris le groupe motopropulseur hybride de la Ferrari 296 GTB (également utilisé par la 296 GT3), en le modifiant profondément dans un souci d'allègement et de performance. Et en faire un V6 porteur, lui donnant ainsi une fonction structurelle, ce qui n'est pas le cas sur les 296 GTB et GT3.

Un V6 de 500 kW (680 ch) accompagné de l'ERS - Energy Recovery System - d'une puissance maximale de 200 kW (272 ch), composé d'un moteur électrique avec différentiel couplé à l'essieu avant et d'une batterie de 900 V qui se recharge pendant la décélération et le freinage, sans qu'il soit nécessaire de se brancher. Une boîte de vitesses séquentielle à 7 rapports complète le tableau.

De la piste à la route ?

Une hypercar qui ne renonce pas à des touches de style pur, comme quelques références à la Daytona SP3 ou des effets lumineux à l'avant et à l'arrière, de subtiles lames lumineuses pour éclairer la nuit du Mans et au-delà.

La question qui se pose maintenant est la suivante : et si la Ferrari 499P, ayant repris des éléments d'une voiture de série, ne rendait pas la pareille en servant de point de départ à une nouvelle hypercar de route? On parle depuis longtemps de l'héritier de la LaFerrari, et bien qu'il y ait déjà un modèle plus extrême que jamais sur la liste, comme la SF90 Stradale de 1 000 ch, les gens de Maranello pourraient faire davantage.