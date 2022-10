La Ferrari LaFerrari a été commercialisée en 2013. C'est une hypercar hybride motorisée par un V12 de 6,3 litres et capable de délivrer une puissance totale de 963 ch. Elle aura bientôt une héritière, mais le constructeur au cheval cabré ne donne toujours pas d'informations à propos de sa future hypercar de route.

Un document publié sur le forum Auto Pareri et repris par nos confrères de Carscoops contient de précieuses informations. Nous ne pouvons pas pour l'heure authentifier ce document qui se serait échappé des ordinateurs de Ferrari avant d'atterrir sur internet. Les informations ci-dessous sont donc à prendre avec des pincettes.

F250, ce serait le nom de code de cette future hypercar. Il est indiqué qu'elle ne sera commercialisée qu'à partir d'octobre 2024, et qu'elle ne sera produite qu'à seulement 599 exemplaires. Une version XX arriverait plus tard, en juillet 2026, et ne serait assemblée qu'à 30 unités. Enfin, en octobre 2027, soit trois ans après son lancement, la F250 serait proposée en version découvrable et limitée à 199 exemplaires. Au total, la Ferrari F250 ne serait fabriquée qu'à 828 unités.

Ce document précise également que des mulets roulent déjà depuis le mois de juillet de cette année. Les premiers prototypes rouleraient dès février 2023, l'occasion pour nous de faire mieux connaissance avec l'héritière de la LaFerrari. Les modèles de pré-série sont attendus en mars 2024.

Dans une interview donnée à Autocar, Antonella Coletta, responsable de Competizioni GT a déclaré que l'Hypercar LMH actuellement en cours de développement est "un bon laboratoire", et de poursuivre : "mon équipe a des idées que nous pouvons mettre sur la voiture de course et qui se retrouveront sur les voitures de route".