Le Ferrari Purosangue n'est pas un SUV comme les autres, il est "différent, tout simplement", comme on peut le lire sur sa page de présentation. À tel point que Ferrari envisage déjà d'interrompre sa commercialisation pour le rendre exclusif.

Le constructeur a été très clair à ce sujet, le Purosangue ne doit pas dépasser 20 % de sa production annuelle. Sauf qu'il y a un problème, les clients se sont empressés de le précommander, cela dépasse même toutes les attentes du constructeur au cheval cabré.

Dans une interview accordée à Automotive News Europe, le directeur commercial et marketing du constructeur, Enrico Galliera a déclaré que le Purosangue a suscité un énorme intérêt. La demande va au-delà des estimations de Ferrari, ainsi, "nous risquons de ne pas être en mesure de satisfaire la demande, et que nous devrons clôturer les commandes très bientôt".

Les précommandes sont ouvertes depuis septembre 2018, lorsque Ferrari a annoncé l'arrivée de son SUV. Elles ont explosé lorsque la marque au cheval cabré a affirmé que son Purosangue aura un moteur V12 atmosphérique sous son capot.

"Nous sommes engagés envers nos clients et, malgré la demande, nous garderons le contrôle du volume, ce qui est conforme à notre ADN, à la mission de notre fondateur, qui est de rester extrêmement exclusif. Et la seule façon de rester exclusif est de contrôler la demande et l'offre", a ajouté Enrico Galliera.

Ferrari n'a pas indiqué le nombre d'exemplaires déjà réservés, mais on peut toutefois faire une estimation. Sachant que la capacité de production annuelle de Ferrari est d'environ 15 000 véhicules par an et que le fabricant met un point d'honneur à ce que le Purosangue ne représente pas plus de 20 % de sa production, on estime que le crossover sera produit à seulement 3 000 unités par an. De plus, en tenant compte du fait que le cycle de vie des Ferrari varie de 4 à 5 ans, on peut supposer que le Purosangue sera produit au total entre 12 000 et 15 000 exemplaires.

Les clients Ferrari seront servis en premier, les autres devront attendre. Enrico Galliera a confirmé l'arrivée prochaine de quelques éditions limitées basées sur le Purosangue. Devinez quoi ? Toutes sont vendues.