Après les présentations, il est venu le temps de mettre en ligne le configurateur du Ferrari Purosangue. Les clients du crossover italien ont déjà fait connaissance avec le véhicule bien avant sa révélation au public. D'après Ferrari, ils sont nombreux à déjà avoir passé commande !

Pour nous autres qui n'ont pas 390 000 € (hors taxes) à dépenser pour nous offrir la sportive à quatre places de nos rêves, le constructeur de Maranello a ouvert le configurateur afin que nous puissions au moins la configurer. Et cela commence par le choix de la couleur extérieure. Ferrari propose des couleurs pastel, métallisées, historiques et spéciales. Nous avons opté pour le Rosso Scuderia, histoire de ne pas passer inaperçu.

La configuration du véhicule se poursuit avec le choix du toit. Vous pouvez décider de ne pas avoir de toit en verre, ou bien, d'obtenir un toit panoramique ou en fibre de carbone. Il vous sera par la suite demandé d'équiper ou non les éléments de carrosserie en carbone, et de choisir entre les six jantes disponibles ainsi que les cinq couleurs des étriers de frein.

La personnalisation du Ferrari Purosangue se poursuit avec les tuyaux d'échappement qui peuvent rester de série, ou bien, passer aux canules sport et noir céramique. Vient ensuite la configuration de la partie intérieure avec différentes couleurs de cuir et d'Alcantara. Il est même envisageable de changer la couleur des tapis de sol, et de remplacer quelques éléments intérieurs par du carbone.

Bien entendu, nous sommes chez Ferrari, et on ne parle absolument pas des prix. L'argent est tabou, ou plus un problème. La deuxième option nous convainc le plus, car lorsqu'on est capable de dépenser des centaines de milliers d'euros pour une voiture, on ne cherche pas forcément à connaître le prix des options.

Avec son V12 atmo de 725 ch et ses performances de folie, il ne fait aucun doute que le Purosangue se vendra comme des petits pains, mais pas autant que son concurrent de chez Lamborghini, car la marque de Maranello limitera sa production à 20 % des ventes totales.

Cliquez ici pour accéder au configurateur du Ferrari Purosangue.