Ferrari a connu une année 2022 exceptionnelle si l'on se fie aux résultats financiers du constructeur automobile. Un nouveau record de ventes a été établi après avoir livré 13'221 véhicules, contre 11'155 modèles l'année précédente. Les bénéfices ont également atteint de nouveaux sommets avec 939 millions d'euros alors que ce chiffre était de 833 millions d'euros en 2021.

La zone EMEA, comprenant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a été la plus importante pour Ferrari puisque 5958 véhicules y ont été livrés en 2022, soit une hausse de 8% par rapport à 2021. Près de 3500 exemplaires ont traversé l'Atlantique, contre 2831 en 2021. Les clients de la Chine continentale, de Hong Kong et de Taïwan ont représenté 1552 voitures, contre 899 en 2021. Il s'agit de l'augmentation la plus impressionnante, avec une hausse de 73%. Enfin, 2264 produits de la marque ont été livrés dans le reste du marché Asie-Pacifique, contre 1933 en 2021.

Année Exemplaires livrés en Europe, Moyen-Orient et Afrique Exemplaires livrés en Amérique du Nord et du Sud Exemplaires livrés en Chine, Hong Kong et Taïwan Exemplaires livrés dans le reste de l'Asie et du Pacifique Total 2021 5492 2831 899 1933 11'155 2022 5958 (+8%) 3447 (+22%) 1552 (+73%) 2264 (+17%) 13'221 (+19%)

Ferrari 296 GTS

En 2022, le chiffre d'affaires total de Ferrari s'est élevé à 5,095 milliards d'euros, soit une hausse de 19% par rapport à l'année précédente. La vente de véhicules et de pièces détachées a rapporté 4,341 milliards d'euros, soit une augmentation de 22%. Les contrats de sponsoring et autres accords commerciaux ont représenté la deuxième plus grande part du gâteau avec un total de 479 millions d'euros.

Année Voitures et pièces de rechange Moteurs Revenus sponsors, commerciaux et marque Autres Total net 2021 3573 M€ 189 M€ 431 M€ 78 M€ 4271 M€ 2022 4341 M€ (+22%) 155 M€ (+18%) 479 M€ (+11%) 120 M€ (+54%) 5095 M€ (+19%)

Et Ferrari estime que l'année 2023 pourrait être encore meilleure. Le Cheval cabré prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 5,7 milliards d'euros et plus d'argent provenant des activités sport automobile et lifestyle. La marque italienne prévoit également d'augmenter les prix de ses produits pour compenser l'inflation.

Les livraisons du Ferrari Purosangue débuteront plus tard dans l'année. Il s'agit de la première quatre portes de la marque produite en grande quantité. La puissance provient d'un V12 de 6,5 litres développant 715 ch pour 716 Nm de couple. Et les clients l'adorent ! Pour s'offrir le Purosangue, il faut patienter deux ans, et le constructeur a cessé d'accepter les nouvelles commandes.

En outre, Ferrari travaille sur un nouveau coupé à moteur V12 avant. Il s'agirait du successeur de la 812 et a récemment été testé sous la carrosserie modifiée d'une Roma. L'on évoque un lancement fin 2023 ou lors des mois suivants.