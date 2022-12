Le Ferrari Purosangue est le nouveau chouchou des clients. Quelques semaines après son lancement, son carnet de commandes est déjà clôturé. Les unités produites au cours des deux prochaines années sont réservées, mais il sera de nouveau possible de le commander à partir d'une date inconnue.

En attendant de le découvrir sur la route, le crossover de 725 ch a tapé dans l'oeil des préparateurs automobiles. Aujourd'hui, DMC dévoile sa préparation destinée au Purosangue. Les pièces ajoutées sont en fibre de carbone, et pour que nous puissions correctement les distinguer, le tuner a peint la carrosserie du Purosangue en rouge. Le résultat est discutable, n'hésitez pas à donner votre avis.

Comme vous pouvez le voir à travers ces photos, les éléments ajoutés sont les extensions d'aile de 3 cm, les jupes latérales, le spoiler du toit et du hayon. Le préparateur a aussi concocté un nouveau diffuseur en carbone avec un design d'origine.

Ce n'est sans doute pas la préparation la plus jolie qui existe. DMC a certes ajouté quelques pièces ici et là, mais le Purosangue peut être plus méchant que ce résultat final. Nous pensons qu'il serait encore plus aguicheur si sa hauteur de caisse avait été rabaissée de quelques millimètres. De plus, les jantes de 24 pouces semblent petites. Bref, les améliorations possibles sont nombreuses.

Avec son V12, le Purosangue sait grogner, mais pas assez pour DMC, qui lui a préparé un échappement en titane signé ZESAD GmbH.

Pour rappel, le 6,5 litres développe 725 ch. Ce moteur atmosphérique est capable de le propulser de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et de 0 à 200 km/h en 10,6 secondes. Il est le concurrent désigné au Lamborghini Urus qui offre jusqu'à 666 ch dans sa version Performante. Enfin, sachez que le Ferrari est vendu à partir de 390 000 euros, soit 160 000 de plus qu'un Urus standard. Cela ne semble poser aucun problème aux clients.