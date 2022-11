Le Ferrari Purosangue est déjà un énorme succès. Le Cheval Cabré a fait ses débuts à la mi-septembre et ce n'est que quelques jours plus tard que le directeur commercial et marketing, Enrico Galliera, a déclaré que les carnets de commande pourraient être temporairement fermés. Eh bien, c'est chose faite puisque la même personne a déclaré au magazine australien Drive que la société avait cessé de prendre les commandes :

"Ce n'est pas un secret que nous avons arrêté de prendre des commandes. Nous avions un tel intérêt sans livrer une seule voiture. Nous avons pris une décision qui nous semblait cohérente avec le positionnement de Ferrari et du modèle."

Ferrari Purosangue (2023)

Alors que les modèles rivaux tels que le Lamborghini Urus n'ont pas de plafond de production, Maranello a déclaré avant même de dévoiler le Purosangue qu'elle voulait la garder exclusive. Le SUV ne représentera pas plus de 20 % de la production annuelle du constructeur. Au cours des deux mois et demi qui se sont écoulés depuis le dévoilement de le Purosangue, les carnets de commande sont devenus suffisamment épais pour occuper Ferrari pendant longtemps. Ceux qui ont mis leur nom sur la ligne pointillée juste avant que la société italienne ne cesse de prendre des demandes devront attendre patiemment pendant deux ans.

Le Purosangue est plus chère que pratiquement toutes ses rivales, avec un prix de 390 000 euros. C'est presque le double du prix demandé pour une Lamborghini Urus.

La production devrait commencer avant la fin de l'année et les premières livraisons sont prévues pour 2023. Le Purosangue sera initialement une affaire de V12 uniquement, bien que nous sachions que sa plate-forme a été conçue pour accueillir également un groupe motopropulseur hybride. Avec une demande aussi forte, Ferrari n'est pas pressé de diversifier sa gamme au début du cycle de vie.