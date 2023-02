Le Volvo EX90 a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de la marque suédoise mais c'est l'EX30 qui jouera un rôle crucial dans la stratégie tout électrique de Volvo. En effet, le SUV compact s'attaquera au segment B, l'un des plus rentables de tout le marché auto, dans le but de stimuler les ventes et de trouver une nouvelle clientèle.

En attendant la présentation officielle du modèle, dont la date est fixée au 15 juin, l'équipe de Motor1.com vous offre un aperçu grâce à un rendu exclusif.

Un petit SUV qui s'inspire des grands

Notre rendu se base sur les quelques informations publiées par Volvo jusqu'à présent. L'élément le plus important concerne les dimensions. De l'aveu même du constructeur, l'EX30 sera plus petit que le XC40. Il pourrait donc faire 4,1 à 4,3 mètres de long, se frottant ainsi aux concurrents Hyundai Kona, Peugeot 2008 et Opel Mokka.

Mais nous parlons ici d'une marque haut de gamme, c'est pourquoi il est plus juste de comparer le modèle au prochain crossover de Mini, l'Aceman, qui fera également ses débuts en 2023.

En outre, l'EX30 devrait reprendre le style de l'EX90 avec un design conventionnel et un nouveau look pour les phares ressemblant au marteau de Thor. À l'arrière, en revanche, on peut s'attendre à des feux verticaux fins, similaires à ceux du concept Recharge.

Dans la lignée de ce que nous avons vu sur le Recharge et l'EX90, l'EX30 devrait également disposer d'une multitude d'aides à la conduite. Il est clair, cependant, que le SUV ne sera pas équipé des systèmes de conduite autonome de niveau 3 de son grand (et plus cher) frère.

Un lien avec la Chine

L'EX30 devrait être construit sur la plateforme SEA de Geely, le groupe chinois propriétaire des marques Volvo, Polestar et Smart. Cette architecture modulaire a notamment été utilisée pour la Smart #1, dans une version raccourcie toutefois.

Outre la plateforme, ce lien avec Smart et la Chine pourrait également concerner le groupe propulseur, à commencer par la batterie d'une capacité d'environ 66 kWh.

Smart #1 Volvo XC40 Recharge

Toujours en prenant la Smart comme référence, la recharge de l'EX30 pourrait également se faire avec une puissance de 150 kW. L'autonomie pourrait être cependant légèrement inférieure aux 440 km de la #1 compte tenu de la forme probablement plus carrée de l'EX30. Et qui sait si le SUV n'aura pas droit lui aussi à une variante Brabus de 428 ch.

Le positionnement plus bas par rapport au XC40 laisse penser que le prix de départ de l'EX30 pourrait se situer autour de 40'000 euros. Mais pour avoir une meilleure idée, il faudra attendre les prochaines déclarations de Volvo.