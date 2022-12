L'Opel Mokka-e devient "Mokka Electric". Ce nouveau nom s'accompagne aussi de quelques changements, à commencer par une batterie d'une plus grande capacité et d'une motorisation plus puissante.

Comme sur les Peugeot e-208, e-2008 et Opel Astra Electric, le Mokka Electric a le droit à une petite cure de jouvence technique qui devrait lui faire le plus grand bien.

Plus puissant et plus efficient

La batterie de l'Opel Mokka Electric passe de 50 à 54 kWh, tandis que le moteur électrique développe désormais 156 ch (contre 136 ch pour le modèle précédent). Selon la marque, ces changements, associés à une série d'améliorations du groupe motopropulseur, ont permis de porter l'autonomie maximale à 406 km, soit une augmentation de 20 % par rapport aux 338 km revendiqués par le Mokka-e précédent.

Dans le même temps, Opel précise que la consommation s'établit à 15,2 kWh/100 km et que le 0 à 100 km/h réclame environ 10 secondes. La vitesse de pointe est limitée à 150 km/h.

Un équipement complet

En dehors de ces changements, il n'y a pas d'autres nouveautés majeures. La voiture accepte toujours une charge rapide jusqu'à 100 kW en courant continu pour atteindre 80 % de charge en 30 minutes. Le Mokka Electric est toujours équipé d'une pompe à chaleur et d'une connectivité via l'application MyOpel permettant d'activer la ventilation à distance.

Les trois modes de conduite Eco, Normal et Sport sont également toujours présents, le premier optimisant l'autonomie et l'efficacité au détriment de la puissance. En outre, sur le Mokka Electric, il est possible de régler l'intensité du freinage régénératif.

Opel n'a pas communiqué les prix de cette mise à jour de son Mokka électrique, mais il devrait y avoir une légère augmentation par rapport aux 39 500 euros réclamés, hors bonus, pour la version de base en France.